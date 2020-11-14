科學日闖關現場人潮滿滿，各關大排長龍。

南投普台高中為加深學子對科學知識的了解，以及將課堂所學與日常生活相互連結，同時響應「世界地球日」50週年，自11月10日至11月13日舉辦為期4天的「普台科學日」，由自然科老師指導國二及高二的同學設置共19個有趣的科學操作體驗關卡，範圍涵蓋物理、化學、生物、地科及科技領域，讓全校師生透過探索與實作，輕鬆學知識，快樂玩科學，感受科學的豐富趣味和無限魅力！

每節下課和放學後，同學們三五成群地湧入科學日的闖關現場，每個關卡都大排長龍，相當熱門。其中最受歡迎的「空氣騎士」，利用了陀螺效應以及機翼升力的物理現象，讓纏繞絕緣膠帶的圓筒型寶特瓶能在空中飛行；同樣擁有高人氣的「好吃的雲」，揭秘製作棉花糖的奇妙化學變化。「顯微秘密基地」考驗同學是否熟悉顯微鏡的操作方式，利用顯微鏡判別鬼腳圖的行走方向，找出答案；富含創意的「日月九宮格」運用自製模型觀察地層剖面和地質分布，更藉夾心餅乾的內餡模擬月相變化。

關主黃明儀同學興奮地說：「人潮超乎預期!看到尚未學過理化的國一學弟妹認真答題的模樣，還有同學闖關結束後的一聲謝謝，真的很開心也很感動，謝謝學校舉辦這次的科學日，讓我穫益良多。」關主湯詠喬同學覺得自己的實驗操作能力和語文表達能力都有大大提升，收穫滿滿成就感。

同學利用濃度不同的鹽水，完成一管多彩繽紛的四色柱

通過12個關卡的葉容翊同學也開心表示，她學會規劃時間，能更有效率地安排闖關順序，過程中也學以致用、溫故知新，特別想擔任明年的關主，訓練自己的耐心和膽量。」完成15道關卡的李天晴同學表示學到很多知識和有趣的實驗，是一個很棒的學習歷程。19道關卡全壘打的徐敬同學說：「這次的科學日讓我更接近科學，知識不再局限於課本裡，而是在科學中學習生活，在生活中學習科學。」

首屆「普台科學日」近400位同學完成12道關卡，活動獲得全校師生的廣大喜愛與熱烈迴響，學校藉由多元奇趣的闖關方式向同學傳遞科普知識，讓嚴肅的科學課程展現出活潑迷人的一面。普台的科學教育讓科學思維成為同學日常生活的一部分，平日課程更融入了數學闖關、校園植物巡禮、自然科學實驗、科學競賽及科普閱讀等，拓展同學的學習視野，也在寓教於樂中培養觀察、探索、實證的興趣，為學習的道路上積累滿滿的科學能量！

「顯微秘密基地」利用顯微鏡判別鬼腳圖的行走方向，找出答案。

緊張刺激的「電流急急棒」呈現簡單的電流迴路概念，闖關者需在限定的時間和路線內到達終點。

(中時新聞網)