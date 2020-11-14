台灣新冠肺炎疫情今再添3例確診，其中案599（本國籍女性）從菲律賓探親返國，昨確認確診時，她正搭乘高鐵南下。中央流行疫情指揮中心表示，該女雖然上了高鐵，無須匡列接觸者；不過整起事件最扯的是，台灣高鐵公司竟隔了1天才接獲通知，幸好高鐵人員平常有落實清潔消毒工作，才得以避免一場危機。

高鐵公司今發布聲明，該列車已送回基地，更換車廂空氣濾網、座位椅布；曾與案599接觸的組員也將進行14天自主健康管理。

高鐵公司沒說的是，他們今天直到指揮中心召開記者會前4小時，才接獲台南市衛生局通知「載到確診乘客」。高鐵公司如臨大敵，立即將已經不知道跑了幾趟的700T列車，開回烏日基地，進行全面消毒。

據了解，案599是11月13日搭上高鐵625次列車，10點21分從台北車站南下，11點50分抵達嘉義，當時坐在非商務車廂的對號座車廂。由於她警覺性高，全程配戴口罩，加上身旁沒有其他乘客，指揮中心研判不需要匡列接觸者。

但相關單位為什麼拖到今天才告訴高鐵公司，讓列車持續南來北往執行載運旅客任務。幸虧高鐵人員平時訓練有素，每趟車班後徹底消毒，否則案599經過的動線及區域，豈不變成高危險傳染帶。

(中時新聞網)