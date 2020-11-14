日本新增病例再創新高 菅義偉拒發布緊急狀態 20:522020/11/14 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日媒14日報導，全國13日新增1705名新冠肺炎，再度創下單日新高。首相菅義偉13日堅持，專家認為「我們還沒到需要再次頒布緊急狀態的情況」。 日本放送協會（NHK）報導，專家指日本已出現第三波疫情。自疫情爆發以來，日本已累計逾11.6萬件病例，近1900人死亡。東京依然是國內最大的疫情爆發熱點，當地連續3天出現逾300名新症。 報導引述東京1名收治重症病患的醫師說法稱，院內床位已接近爆滿。日本於4月首次針對疫情發布緊急狀態，5月解除緊急狀態，此後一直沒再發布緊急狀態。 (中時 ) #緊急狀態 #日本 #菅義偉 #新冠疫情 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸冷凍食品包裝檢出新冠病毒 食藥署擬對進口產品消毒 15:442020/11/14 生活 日本新冠肺炎個案出現腦傷害 莊人祥：台灣目前沒看到 15:062020/11/14 生活 40多歲台女2採陰 靠新試劑揪出陽性 14:122020/11/14 生活 產業投資人 齊聚玉山國際加速器 04:102020/11/14 金融．稅務 成語蕎帶粉絲偽出遊 04:102020/11/14 娛樂新聞 高市議會送暖 邀弱勢家庭惜食饗宴 17:042020/11/14 寶島 美國新政 加持健康照護、清潔能源 10:002020/11/14 財經 外匯探搜－主要央行續拚寬鬆 適時布局非美貨幣 04:102020/11/14 產業特刊 菅義偉暫緩訪美的背後 04:092020/11/13 時論廣場 遊戲機供應鏈光環不滅 18:002020/11/14 財經 國際熱門新聞 最後一招！訴訟連失利 傳川普考慮「走歪路」硬連任 - 國際 找水電工到家檢查 監視器拍到他「走向內衣櫃猛聞」屋主崩潰 - 國際 拜登正為新內閣布局 共和黨點名這幾人難在參院過關 - 國際 替川普打官司遭罵翻 王牌律師事務所不幹了 - 國際 陸突然恭賀拜登 胡錫進：就是針對蓬佩奧來的 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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