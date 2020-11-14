日媒14日報導，全國13日新增1705名新冠肺炎，再度創下單日新高。首相菅義偉13日堅持，專家認為「我們還沒到需要再次頒布緊急狀態的情況」。

日本放送協會（NHK）報導，專家指日本已出現第三波疫情。自疫情爆發以來，日本已累計逾11.6萬件病例，近1900人死亡。東京依然是國內最大的疫情爆發熱點，當地連續3天出現逾300名新症。

報導引述東京1名收治重症病患的醫師說法稱，院內床位已接近爆滿。日本於4月首次針對疫情發布緊急狀態，5月解除緊急狀態，此後一直沒再發布緊急狀態。

(中時 )