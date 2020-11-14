安哲、劉宇菁主演《記憶浮島》，該劇描述心理師姚子涵（劉宇菁飾）與催眠怪醫孟謙（安哲飾）的懸疑愛情故事。安哲首度挑戰演出心理醫師，演出前做足角色功課，認識心理、催眠等醫理，拋開大家對於他之前文青及暖男形象。劉宇菁飾演心理師，但在成長過程因家庭因素，而有了創傷症候群，她為了詮釋角色，特地研讀心理學，以及創傷症候群相關症狀，並與有相關經驗的朋友了解症狀所衍伸的行為。

該劇大量在海邊取景，劉宇菁透露，每一場船戲真的是用生命在拍，「因為東北季風緣故，幾乎每一個人都吐到不想再上船，但還是撐著上去拍完。」尤其攝影師跟導演都必須在暈船的情況下聚焦看螢幕，真的非常辛苦。

由於東北季風吹拂，拍攝時頭髮被狂風亂吹，有時要站在岩石上，海浪打上來都會擔心會不會被捲走，劉宇菁曝一場安哲趴在沙灘上的戲，因為天氣真的太冷，只見安哲趴在海裡四、五個小時，拍到快失溫，只要有空檔就猛灌薑湯取暖，拍完隔天安哲還感冒，讓劉宇菁看在眼裡直呼辛苦。

安哲在劇裡因一場意外來到一座島嶼，並開啟了民宿，串起及喚醒劇中每對來到島上的情侶、朋友、師生，認真去面對心理對於「愛」的真實感受，及「愛」的可能存在型態，帶大家重新去深刻體會身邊周遭各種「愛」的流動。《記憶浮島》13日起於myVideo、KKTV首播。

劉宇菁（左）與安哲主演《記憶浮島》。（貴金影業提供）

劉宇菁形容《記憶浮島》在船上的拍攝，用生命在拍，每個人都吐到不想再上船。（貴金影業提供）

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