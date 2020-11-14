2020新力旺企業女子壘球聯賽今（14）日進行總冠軍賽第5、6戰，賽前中華壘協特別邀請「全明星運動會」藍隊隊長胡宇威與副隊長夏和熙到場開球，為企業女壘聯賽更增添幾分「星」光！

兩人出現的瞬間全場球迷尖叫，連球員也瞬間變成粉絲，紛紛上前擊掌，福添福嘉南鷹隊更邀請胡宇威和夏和熙一起加入開賽前全隊精神吶喊。

賽後兩隊球員表示非常興奮，沒想到能在壘球場看到兩位藍隊最厲害的明星選手，而且平時都有收看全明星運動會，看到他們就想起他們在節目中拼到底不服輸的精神，期許自己在場上也要有一樣的態度，遇到狀況比較不好的隊友，也要相互加油打氣，發揮團隊精神，拿出最精彩的表現給所有支持女壘的球迷。

台中市政府運動局局長李昱睿為總冠軍賽G6開球。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

第6戰開賽壘協則邀請台中市運動局局長李昱叡到場開球，勉勵女壘好手再接再厲，精進球技。李昱叡認為，在今年疫情如此嚴峻的狀況下，女壘聯賽還可以順利開打，除了要感謝中央、體育署還有壘協配合，也落實防疫計畫。

此外，李昱睿也感謝壘協配合外籍球員來台，都有徹底執行隔離等流程，以及球迷支持，包括加油的學校，以及在電視收看轉播的球迷，剛好可以利用網路、電腦、手機等方式，支持女壘，也希望賽事可以圓滿結束。

(中時 )