日本資深女星深田恭子，主演過多部超夯電視劇，成為許多男粉絲心中的女神，今年38歲的她戀情也備受關注；2019年爆出和日本地產大亨杉本宏之交往並簽下婚前契約，但近日卻傳出深田恭子向身邊的人表示「不結婚」。

根據日媒《女性SEVEN》報導，深田恭子所屬經紀公司員工爆料，她目前工作不斷，和杉本宏之的戀情也很穩定，身邊的人卻經常聽到她說，「不結婚」、「工作最重要」；原來深田恭子近期又迎來新一波事業高峰期，無論是戲劇和品牌代言，廣告也源源不絕，讓她動了想要進軍海外的念頭，才會從年初的想婚變成一講到結婚，就反問「為何在這時候結婚呢？」。

深田恭子和杉本宏之戀情曝光後，兩人更以結婚為前提交往，列出各項細節，包括不施暴、不賭博和不出軌等等，甚至還請來律師見證蓋章；儘管他們曾傳出分手傳聞，經友人證實目前仍穩定交往。

不久前深田恭子開拍2021年月曆，穿比基尼大秀性感曲線引起熱烈討論，凍齡顏值和前凸後翹的身材，讓眾人難以相信她已經38歲；她更在宣傳月曆的文章喊話，「請明年讓我陪在你身邊」。

(中時新聞網)