網路詐騙層出不窮，台南市佳里警分局佳里派出所員警10～12日接獲4起民眾疑似遭詐騙案，有網路交友詐騙、網路投資詐騙，幸好金融機構及超商人員機警，通知警方成功攔阻，獲得地方民眾讚許。

台南市佳里警分局經過1年多的抽絲剝繭追查，6日執行詐欺集團查緝行動，緝獲5名集團成員到案。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

佳里區有民眾於網路臉書交友軟體認識1名女子，雙方相談甚歡，男方陷入網路虛幻愛情泡泡，女方取得信任後以約定見面為由，要求男方至超商購買點傳送序號，被全家超商店員察覺有異，立即通知佳里派出所員警到場協處，成功攔阻欲匯出的6000元點數。

另外，西港區有3位民眾也遭網路詐騙，陳男聽信網路交友網站騙術，竟要至銀行開戶並儲值新台幣30萬；吳姓民眾於臉書認識1名外籍男子，要求吳代收貨物並匯款800美金；王姓民眾想藉由網路投資賺錢，對方聲稱需先匯款2000美金，幸好都被中國信託銀行佳里分行察覺有異，通知警方攔阻。

此外，佳里分局偵查隊員警經過1年多的追查，6日執行詐欺集團查緝行動，緝獲5名集團成員到案，5人主要擔任領取詐騙匯款及詐騙工具，全案依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署。

佳里分局長甘炎民表示，分局今年已偵破3組詐欺集團，緝獲集團成員25名，與金融機構協力攔阻詐騙21件、與超商攔阻詐騙3件，合計攔阻24件，總攔阻金額656萬9840元。

甘炎民呼籲民眾，現今詐騙手法層出不窮，網路交友、網路投資等隱密性高，充滿不確定風險與詐騙陷阱，無論民眾收到何種訊息或電話，要求匯款、提交金錢都是屬於詐騙手法，各種詐騙類型民眾務必提高警覺，只要多加注意，與警方聯絡，即可減少詐騙案之發生。

(中時 )