英國惡名昭彰的連環殺人犯「約克郡開膛手」（Yorkshire Ripper）薩克利夫（Peter Sutcliffe）上世紀謀殺13名女性後遭判終身監禁。他日前在獄中確診新冠肺炎，並拒絕接受治療。監獄發言人本月13日證實，他已經病故。

現年74歲的薩克利夫於1975至1980年間犯下連環殺人案，以殘忍手法謀殺了至少13名女性，還企圖謀殺另外7人。

薩克利夫入獄後，在1間醫院治療精神分裂症，後於2016年被移往德罕郡（County Durham）。生前患有過重、糖尿病、心臟病等疾病，確診前2周也曾因心臟病發作接受治療。他染疫後拒絕接受治療，最終在監獄數公里外的醫院病逝。

薩特克利夫和另名讓英國人聞風喪膽的殺手「開膛手傑克」有許多相似之處，他們都憎恨性工作者，因此針對應召女痛下毒手。他們的殺人方式也非常殘忍，「開膛手傑克」習慣割開死者身體，這位「約克郡開膛手」則會先以鐵錘猛敲受害女性頭部，再用螺絲起子捅入被害者胸腹，再拳打腳踢。

(中時 )