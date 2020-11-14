台灣第一學府台灣大學大正值期中考，但5天來卻憾事頻傳。對此，同樣也是台大校友的高雄市議員黃捷自爆，她過去也曾覺得「活著沒有意義」而求助學校的學校心理諮商資源，因此她也在服務處提供心理諮詢服務，並呼籲各界重視心理健康問題。

在看到新聞報導台大發生的憾事之後，黃捷13日在臉書上表示，即使不認識這些學弟妹，她仍感到非常不捨。並指出，當初她在校時，也使用過學校的心理諮商資源，並和心理師說著「我覺得活著沒有意義」、「看不到未來」、「沒有人懂我的孤獨」，其實這樣的心境也不只浮現過一次，「但也不敢跟親友說，因為別人只會覺得你庸人自擾、調侃你」。

黃捷指出，「已經夠幸福了不要不知足」、「幹嘛那麼在意別人眼光」、「高材生就是太順遂才會想太多」，這樣的安慰讓人備感壓抑，反而累積情緒到瞬間爆發，我或許撐過去了，但有人可能選擇放棄學業、放棄感情，也可能有人不幸選擇放棄生命。

黃捷認為，所謂的「明星學校」和「頂大光環」，都是社會過度的關注和期待。她忍不住直言，「誰來告訴我們，該放棄的不是生命而是別人的眼光？當教育還在崇尚為分數、為成就而活，誰來教我們為自己而活？」

黃捷也說，正因為這個社會仍然病態，她一直以來也在服務處開辦心諮服務，希望能幫助到每個受傷挫折的人，並指其實人有時需要被理解、被傾聽，有時候我們不需要加油，而是一聲「你辛苦了」、「你很棒了」。她還呼籲，不希望校園的生命教育仍淪為教條，並藉這議會審查的機會，提醒教育局校園輔導室跟心理健康教育的重要，「這些我們沒有接住的孩子，不是一個統計數字而已，而是一條條寶貴的生命！」

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)