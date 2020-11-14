沒想到這十年，ㄧ直走在這條路上。 #howmuchhaveyouchangedchallenge #新聞系制服日Vs新聞主播的日常 今天剛好台大期中考，順利考完， 又從學生轉換為新聞主播。 人生就是這樣，太有趣。 ————————— 週三... 由房業涵Mena 發佈於 2020年11月10日 星期二

28歲美女主播房業涵，外型亮眼擁有一張清純臉蛋，曾獲網友票選為「純度最高」女主播冠軍。時常透過社群網站與粉絲搏感情的她，近日更在網上曝光10年前就讀台中曉明女中的清純制服照，零修圖素顏美貌引發熱議。

2年前考上台大管理碩士在職專班的房業涵，近日考完期中考，突然有感而發地在臉書寫下：「沒想到這十年，一直走在這條路上。今天剛好台大期中考，順利考完，又從學生轉換為新聞主播。人生就是這樣，太有趣。」

房業涵更不忘附上彩蛋，曝光自己10年前還在就讀曉明女中的青澀學生照，照片中她清純素顏的模樣果然引發網友熱烈討論，紛紛留言「當年沒化妝就夠靚了」、「都沒變耶，好厲害」、「女人十八變，長大變漂亮了」、「根本沒什麼差！！」。

身為備受矚目的新生代主播，房業涵感情也受到外界關注，今年7月曾向《中時》大方透露與男友感情穩定，但在30歲前不會結婚，「這幾年我要先拚工作，30歲之後再考慮結婚生子」。

(中時新聞網)