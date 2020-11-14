企業女壘聯賽總冠軍賽第6戰輸球後，新世紀黃蜂隊幾乎全隊女將都落淚，連總教練吳佳蓉也哭了，她表示：「其實是大家的壓力太大，求好心切，無形中給自己太大壓力。」
對於明天的第7戰，吳佳蓉說：「我們還有4個投手，明天的比賽都有機會上場；今天的比賽卡爾森（Caisey Carson）當下想繼續投，我們為了保險起見決定讓她先休息，但我們知道她很想拚。」
卡爾森說：「當時雖被球打到膝蓋，但我當然還想留在投手丘，只是教練希望我先休息，不過我仍想跟隊友一起奮戰。」第5局上她揮出2分全壘打，似乎鬥志又重新燃起，卡爾森認為：「當下我不想放棄比賽，因為只要我放棄，大家也會跟著放棄。」
對於明天最後一戰，卡爾森說：「我們會好好準備，我會回去看影片，看發生什麼事，不管身心，我們都會做好準備反擊，為明天奪冠力拚。」
至於拿下勝投的嘉南鷹隊投手邱安汝則表示，總冠軍賽前幾戰比較患得患失，投得不順手。今天總教練曾信彰要她回想例行賽的感覺，一球一球仔細投，不要在意隊友的打擊、守備是否幫忙，先做好分內的工作，果然壓力就消失了，投得很輕鬆。
至於明天第7戰的先發投手是不是她？邱安汝說，就先做好準備，「通常我們都是賽前才宣布。」
(中時 )
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