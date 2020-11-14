（2020國際生醫智能加速器。圖／中研院提供）

由國家生技研究園區創服育成中心（BioHub [email protected]、國際藥廠阿斯特捷利康（AZ）、亞馬遜集團（Amazon We b Services；AWS）三方攜手舉辦的「2020國際生醫智能加速器」，14日宣布，由來自於全球的32組隊伍中，遴選出最強的8支團隊，未來將由三方機構助推搶攻國際舞台的門票。

副總統賴清德特發賀電公文，向所有入圍及獲獎者表達誠摯賀忱，至盼藉由此項計畫，匯集數位醫療資源，培育潛力新創團隊，深化產業國際鏈結。前副總統、中研院陳建仁院士受邀擔任本次活動頒獎嘉賓，他提到：「回歸研究工作後再次體會到生醫發展的核心，就是要培育國內醫療新創人才創業的國際思維，並促成國際新創、資金、人才和技術的頻繁交流，以加值國內新創的技術及商業經驗。」

中研院表示，國內已有多元AI技術可達到精準醫療，不僅能做到3D病理切片、眼球震顫技術預測腦部病變，還讓藥物開發有了跳躍式的進化，而全球最方興未艾的細胞治療，也開啟了次世代的3D細胞培養技術，腫瘤治療再現新希望。這些研發技術都來自於今年「2020國際生醫智能加速器」的入選團隊，參與堪稱年度最強的生醫智能加速器計畫！

此次參與加速器合作計畫的團隊共計32組，其中19組來自數位醫療領域、13組是生物醫學領域，並有5組來自海外地區，除了台灣在地子弟兵，也吸引來自以色列、香港、蒙古以及美國、加拿大等多元生技醫學發展層面的新創公司，可見本屆加速器計畫的國際能見度與吸引力。

臺灣阿斯特捷利康公司總裁陳康偉表示，「AstraZeneca今年宣布與全球最大新創盛會SLUSH合作，擔任健康醫療領域的新創發展策略夥伴，將與該AZ全球醫療創新中心計畫緊密合作，於各個國家挖掘更多的新創人才，共同為台灣的生醫新創發展以及病患的福祉努力。

阿斯特捷利康除了將提供8強隊伍與總部團隊的一對一輔導諮詢，未來團隊也將有機會於SLUSH創業投資大會中參賽及進行簡報，在全球投資人與買家面前展現自己的研發與產品，爭取最佳創業資源。去年(2019)入圍的新創團隊即已獲選參與今年將於11月17日舉行的創投大會。

(工商 )