美國總統當選人拜登正在為新政府人事布局，而原先傳出民主黨左派聯邦參議員伊麗莎白．華倫有意爭取財長一職，可是礙於民主黨在參議院席次恐難過半，已讓拜登組閣工作添阻力。據美媒13日報導，參院共和黨人便警告，若拜登提名華倫、另一參議員桑德斯或前國安顧問蘇珊．萊斯入閣，將引發「一場爭鬥」。

民主黨進步派（左派）正在爭奪對拜登政策的發言權，參議員伊麗莎白．華倫有意出任財長，而華倫的反華爾街立場鮮明。參議員桑德斯則在爭取勞工部長一職，他與華倫都是拜登在黨內初選的對手。但如今參院共和黨人已放話，若拜登提名華倫、桑德斯或前國安顧問萊斯為閣員，將不惜開戰。

共和黨人表示，拜登最好挑民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons）或瓊斯（Doug Jones）之類的中間派入閣。當中，庫恩斯是拜登在參院的最主要盟友，與前副國務卿布林肯及萊斯都被視為新國務卿可能人選。

早在2012年，歐巴馬總統連任成功後，就有意提名時任駐聯合國大使萊斯為國務卿，可是駐利比亞班加西領事館遭攻擊，造成美國大使等多人遇害，萊斯卻稱那是突發事件，後來則證實是恐怖攻擊，萊斯的說法因而招致共和黨痛批，最後她只得宣布放棄角逐國務卿，轉出任不需參院批准的國安顧問。

這次參院改選結果，共和黨已保住50席，民主黨僅掌握48席，明年1月5日喬治亞州還有2席要舉行決選，民主黨必須這2席都拿到，才能與共和黨50比50打平，再加上即將兼任參院議長的副總統當選人賀錦麗1票，表決時民主黨就可以過半。但民主黨想喬州2席全拿並不容易，共和黨則只要再添1席即過半。參院握有閣員、大法官、大使等人事同意權，一旦共和黨維持過半優勢，拜登提名的閣員人選便有可能遭封殺。

(中時 )