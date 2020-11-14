2020台灣乙級足球聯賽今天落幕，提前封王的台灣中油以12比0大勝巴卡隆，以40分積分結束球季，明年將成為企業甲級足球聯賽的一員。篤定拿下第2名的桃園國際雖以0比2不敵S.F.I，不影響其參加升降賽的資格，還有機會跟今年企甲第7名拚搶明年企甲參賽權。

台灣中油董事長歐嘉瑞今天也來到迎風足球場，與全隊一起慶祝升級喜悅。歐嘉瑞表示從球隊成立以來，主管及相關單位都很支持這項世界性的運動，看到球員在場上的奮戰精神，心中也熱血沸騰。未來將善盡企業社會責任，培植國家優秀運動員，支持政府發展運動產業。

中油守門員蔡碩哲拿下金手套獎。（中華足協提供）

中油毫無疑問成為本屆台乙聯賽的最大贏家，老教頭鐘劍武獲頒最佳教練獎，智利洋將Matias從企甲轉戰台乙，以26顆進球穿上金靴，獲得金手套獎的們醬蔡碩哲也難掩興奮，覺得能成為中油的球員非常幸福，這支球隊很有潛力，一步一步成長中，相信明年升上甲級聯賽也能創造佳績。

企甲聯賽剩下最後2輪，第7名的紅獅FC周日以3比0完勝爐主銘傳大學，拉開4分領先，是最有可能在升降賽遭遇桃園國際的隊伍。

(中時 )