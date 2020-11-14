孟加拉17歲青年拉赫曼（Sadat Rahman），因為開發打擊網絡霸凌的手機App，榮獲本屆國際兒童和平獎，並獲得10萬歐元獎金（約台幣337萬）。

拉赫曼親赴荷蘭海牙出席頒獎儀式，諾貝爾和平獎得主馬拉拉也透過視頻祝賀。馬拉拉讚揚拉赫曼的努力，幫助了不少受到精神及情緒暴力的兒童，也激勵更多年輕人勇於改變社會。

拉赫曼決定研發反霸凌App﹐起因於獲悉一名15歲少女因網絡霸凌而輕生的不幸消息。他這款App可以讓青少年匿名舉報網絡霸凌事件，並由義工聯絡警方或社工跟進。

該款App至今幫助了300多名網絡霸凌的受害者，以及協助警方逮捕8人，包括在網上傳送色情內容給兒童的成人。

拉赫曼致辭時指出，孟加拉近一半青少年曾遭受網絡霸凌，但很多人不懂得求助。

拉赫曼說：「青少年遭受網絡霸凌時﹐首先是感到害怕，因為他們不知道該怎樣辦，然後他們會很沮喪，因為他們束手無策。」

拉赫曼表示會繼續推動反霸凌App，讓所有孟加拉兒童都能受惠。他獲得10萬歐元獎金（約台幣337萬）。

國際兒童和平獎成立於2005年，旨在表揚促進兒童權益的青少年，馬拉拉以及瑞典環保少女桑伯格均曾獲獎。

(中時 )