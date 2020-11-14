台南市南光高中11月14日歡度73周年校慶，為了迎接學校生日，13日上午南光高中的聖火車隊穿梭在新營市區，邀請鄉親民眾校慶當天到南光來做客，今天也吸引相當多的師生、家長、校友及各界人士到校觀賞，一同祝賀南光73歲生日快樂。
今年校慶活動內容豐富多元，包括校際聯合樂儀隊表演、太鼓隊表演、啦啦隊表演、班級創意進場、資深優良教師表揚、藝文作品展、社團成果展。
其中「校際聯合樂儀隊」由北中南10所學校組成，各隊經常受邀參加大型表演活動，例如國慶煙火開幕表演、職棒開球表演等，本次由南光高中、港明高中、慈幼工商、曾文家商儀隊一起來共襄盛舉，準確紮實的儀槍拋舉之間，非常吸睛。
南光高中學務主任翁國欽表示，南光在校慶活動中，除秀出多元的才華外，每項運動競賽，各班學子皆能發揮運動家精神，賣力爭取佳績，為團體爭取榮譽，在在顯示學子健康有朝氣，活力百分百。
(中時 )
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