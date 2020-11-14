昔日民視當家花旦李沛綾（原名李佩怡）曾拍過《飛龍在天》、《娘家》等戲，婚後淡出多年，近來因「貴人」鄭進一鼓勵，跨足歌壇推首張專輯《LongStay 2020》。談及重回幕前原因，她哽咽說，愛看她表演的爸爸，去年心臟手術裝4支心導管，又因A型流感導致肺水腫，一度病危，「不想讓爸爸等太久，不曉得還可以陪爸媽幾年」，慶幸經過治療，爸爸已返家休養。

離開演藝圈多年，李沛綾坦言「被觀眾忘記也是必然，消失太久了」，她感謝自己當年拍戲正紅時，決定結婚走入家庭，「名利對我不是最重要」。她目前推出2首新歌MV，以時尚感十足的金色短髮造型亮相，爸媽每晚睡前必看她的MV才入睡，成為她的「頭號粉絲」。這次她調整心態把自己歸零當成「歌壇新人」，「回來（演藝圈）很值得，就算所有觀眾只剩我爸媽」。

李沛綾和老公育有15歲兒子及2歲女兒，婚後專心在家相夫教子、燒菜煮飯，和過往八點檔反派形象相差甚遠，自詡「上得了廳堂，下得了廚房」。這次回歸，老公也全力支持，曾笑虧她「要趁還沒年華老去前」復出，她在MV穿著火辣、和肌肉男尬舞，老公除了到片場探班，更大方跟導演說「不用顧慮我，露一點讓人感受表演，不用想成暴露」，讓她無後顧之憂。

李沛綾18歲出道就戲約不斷，或許是機運好遭嫉，一度被圈內人抹黑，各樣負面謠言讓她備感壓力，但感謝前輩陳美鳳私下跟她長談，提醒「抗壓性一定要夠」，這句話陪伴她度過各樣難關，也讓她不怕面對酸民。她感謝媽媽教育「支持的人妳要感恩，不支持妳的要更感恩，因為他關注妳，知道哪些地方要改善」。

回憶拍八點檔的歷程，李沛綾想起28歲時拍《不了情》時，劇中她搶陳美鳳老公，反派角色台詞特別多，有一次5天沒睡，拍完棚裡接外景戲，最後1天整天13場戲，幾乎場場都在生氣，激動、狂哭狂叫、歇斯底里，錄到最後脖子發麻、呼吸困難，趴在原地一動也不動，嚇壞劇組立刻叫救護車，她笑說「那是我生平第一次坐救護車，情緒太激動，換氣過度症候群」，當下不敢讓父母知道，刻意低調讓事情淡過。

她目前在台北、台中兩邊跑，之後若通告多，打算舉家移居台北，近來已在台北看房。她投資房地產眼光不錯，秘訣是「有景觀及捷運附近的房子一定增值」；她原本和老公在南投擁有佔地2000多坪的民宿，半年前已將民宿出租由別人經營，她們夫妻改當房東，「我不是玩票的，既然回歸就全心全意，呈現最好的給觀眾」，近期除了忙新輯宣傳，她也預告將回戲劇圈，想挑戰苦情媽媽的角色。

李沛綾重返演藝圈，將自己歸零當作新人。（盧禕祺攝）

李沛綾重回螢光幕，感謝老公全力支持。（盧禕祺攝）

談起父親生病那段日子，李沛綾忍不住落淚。（盧禕祺攝）

(中時 )