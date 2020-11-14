台灣桌球好手林昀儒今天在男子世界盃桌球賽8強戰中碰上中國大陸球王樊振東，最終以2比4（10比12、11比9、2比11、5比11、11比7、5比11）落敗，無緣4強，本屆世界盃台將賽程至此全部結束。

男單世界排名第7的林昀儒此次世界盃位列第5種子，直接晉級淘汰賽，16強賽面對德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），林昀儒以4比2勝出，8強賽將碰上球王樊振東，而樊振東正是在稍早擊敗另名台將莊智淵挺進8強。

過去兩人生涯5度交手，樊振東握有4勝優勢，林昀儒唯一拿下的1勝則是在去年T2桌球鑽石賽馬來西亞站，今天兩人再度碰頭，首局林昀儒雖先取得局點機會，卻被球王化解後先下一城，次局林昀儒成功扳回一城，但第3、4局林昀儒都被壓著打，讓樊振東取得3比1的「聽牌」優勢。

儘管林昀儒先追回1局，第6局更一度扳成5比5平手，但他最終氣力放盡，只能眼看樊振東連拿6分，收下4強門票。

(中時 )