新冠肺炎疫情橫掃全球，全球迫切需要疫苗來緩解公衛危機。德國生技公司BioNTech與美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）合作研發的新冠肺炎疫苗，近日傳出振奮人心的好消息，帶動股價一飛沖天。2020年迄今BioNTech股價累計躥揚213％。

在美國那斯達克掛牌的BioNTech，13日股價收盤勁升4.3％，報106美元。

回想BioNTech在2019年10月10日上市首日，股價收低逾5％，報14.24美元。該公司股價較掛牌首日狂飆644％，市值超過255億美元，短短一年便逆轉運勢。

Wolfe Research分析師特瓦利（Akash Tewari）表示，當事情開始成真，股價便能一飛沖天，這是生技業的真理。

輝瑞與BioNTech合作研發的疫苗11月稍早傳出捷報，試驗結果顯示，防預新冠肺炎病毒的有效性超過90％。消息一出，激勵兩家公司股價躥升。

BioNTech自2018年便與輝瑞合作開發流感疫苗。BioNTech在3月17日宣布攜手輝瑞開發新冠疫苗，激勵前者股價跨越90美元，不過股價很快跌破40美元。

BioNTech原先的主力業務是癌症疫苗與治療，但專家表示，BioNTech的技術讓該公司能快速推出新冠肺炎疫苗。

BioNTech與輝瑞的疫苗比美國同業Moderna晚進入人體試驗階段，不過兩家公司急起直追，現已超越Moderna，已於日前取得第三階段人體試驗的初步結果。

部分投資人表示，BioNTech的股價已經反映其新冠疫苗的潛力，但疫苗的持久力和安全性仍有待驗證。BioNTech與輝瑞的疫苗需要存放在攝氏零下70度的環境，物流挑戰與龐大的生產工作成為疫苗普及的最大考驗。

部分投資人警告，如果疫情平息或疫苗證實能產生長效免疫力，BioNTech等生技公司的股價可能下挫。

(工商 )