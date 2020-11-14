砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）向來注重公司治理，在14日最新公布的「2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）」評選結果中入選，從全球約3,000家企業中脫穎而出，與台積電（2330）、日月光投控（3711）及聯電（2303）等台灣企業並列於「道瓊永續世界指數（DJSI World Index）」。

道瓊永續指數1999年由美國道瓊公司（Dow Jones Index）與蘇黎世永續評級機構 Robeco SAM合作推出，每年針對全球頂尖企業在經濟、社會與環境三方面表現進行評比、檢視企業經營體質，依區域別、產業別等選出最優秀的10％企業，作為指數成分股。

道瓊永續指數與MSCI ESG（明晟永續指數）、FTSE ESG（富時永續指數）並列三大國際ESG指數，是全球最具公信力的永續評比指標之一。2019年底標普全球收購Robeco SAM負責DJSI的ESG評級部門，顯示DJSI及其評價體系價值在業界受高度重視，成為國際大型專業投資機構投資考量的重要依據。

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