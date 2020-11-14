（巧新科技董事長黃聰榮，14日在股東臨時會後，續任董事，近期內經董事會推選後，可望續任董座。圖／劉朱松）

全球第三大鍛造鋁合金輪圈廠巧新科技（1563）14日召開股東臨時會，改選9席董事，因和大董事長沈國榮選前傳出無意取得巧新董事席次，加上巧新創辦人家族之一的魏家大股東，也支持公司派，讓巧新公司派全部拿下9席董事（含3席獨董），現任巧新董事長黃聰榮，續任董事；兩位獨立董事的前政大校長鄭丁旺，及前法務部長施茂林，也獲續任。

另外，永立榮生醫董事長簡奉任，今年6月5日以個人事業繁忙為由，辭去巧新獨董職務，遺缺14日也由曾任華銀襄理的劉克昌當選。

巧新創辦人家族之一的魏家大股東魏隆誠、魏隆評兄弟，這次也支持公司派，成為巧新公司派全部拿下9席董事的關鍵因素之一。

巧新股東臨時會14日由董事長黃聰榮主持，會中無異議通過各項討論事項，並完成董事9席（含3席獨董）改選，新任董事6席，包括黃聰榮、永名投資公司、正億企管顧問公司、光立汽車公司、豪旺投資公司，及輝創投資公司；3席獨董鄭丁旺、施茂林及劉克昌；新任董事（含獨董）任期三年，自2020年11月14日至2023年11月13日止。

巧新是特斯拉（Tesla）輪圈供應鏈廠商，曾供貨Model S電動轎車鍛造鋁圈，及Model X電動休旅車鍛造鋁圈，去年又首度成為保時捷首輛電動跑車的鍛造鋁圈供應商，未來還會積極布局電動車鍛造鋁圈市場。

不過，黃聰榮表示，因Tesla的鋁合金輪圈，多數採用鑄造製程，但巧新採用鍛造製程，但因巧新鍛造鋁圈價格，是鑄造鋁圈的2、3倍，公司希望鍛造鋁圈價格，可壓低降至鑄造鋁圈的1.5倍，屆時，巧新鍛造鋁圈報價，就非常有市場競爭力，巧新將規劃爭取Tesla新款電動車所需鍛造鋁圈。

黃聰榮透露，今年正式營運的屏東新廠，設置「淨成形專用生產線」，可縮短生產製程時間，並大幅降低成本，目前屏東新廠已獲得3家主要豪華汽車品牌車廠的認證；另有多家豪華汽車品牌車廠，正進行後續認證作業。

此外，屏東新廠也是公司唯一擁有熔煉製程的工廠，近期旗下再生鋁料，成功獲得戴姆勒集團（Daimler）與飛雅特克萊斯勒汽車集團（FCA）2家品牌車廠認證，將加快爭取其他客戶使用率，以期減緩下腳料庫存的增加幅度。黃聰榮強調，屏東新廠若未來二年內營運，達損益兩平後，已登錄興櫃的巧新，將積極推動申請股票上市案。

(工商 )