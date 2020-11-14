橫山分局警方13日在台3線北上66公里處發現自撞的白色BMW，彭姓車主竟離奇死在後座，全身還被棉被包裹著，追查發現車主與他人有財務糾紛，警方鎖定1男子涉嫌重大，正全力追緝中。警方14日抓獲4名關係人，訊後以殺人罪嫌移送新竹地檢署，目前已全數聲押。

擁有多項前科的彭姓男子因與嫌犯之間有財務糾紛，嫌犯車輛遭彭男典當後心生不滿引發殺機。親友表示，12日晚間彭男還與嫌犯在共同友人家巧遇，嫌犯要求彭男出去「喬事情」，兩人就共乘彭的BMW汽車離開，未料13日就發現彭陳屍台3線自己的汽車上，全身還被棉被包裹住。

警方調查發現，死者為52歲的彭姓男子，是竹東地區知名涉毒人口，被發現時已陳屍自己的汽車後座，全身被棉被裹住，僅有頭、腳裸露在外，頭上則有10多種不同創傷，臀部也有約6公分刀傷，腳筋更被狠狠砍斷。

警方調閱監視器鎖定一男子涉有重嫌，但在逃中，警方正全力追緝。另14日上午抓獲劉姓、彭姓、湯姓及鄭姓4名關係人，但4人全數矢口否認涉案，並稱與死者不熟、不清楚事發。警方訊後以殺人罪嫌移送4人至新竹地檢署，檢方在偵訊後認定涉嫌重大，以有串證滅證之虞將4人聲押禁見。

(中時 )