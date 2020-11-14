2020年可說是相當不平靜的一年！不論是影響全世界的COVID-19或是演藝圈接二連三的惡耗，都讓許多人覺得既驚訝又惋惜。這種低氣壓，同樣也籠罩著日本，許多我們熟悉的名人、明星相繼辭世，令人相當不捨。

窪寺昭

圖/ 翻攝自網路

現年43歲的窪寺昭，昨(13日)被發在東京自宅輕生，送醫後仍回天乏術。1999年踏入舞台劇界，2003年演齣真人版《美少女戰士》打開知名度後，開始接演日劇走上演員路，但大多是客串或小角色。今年因為疫情關係，他的舞台劇工作也受到牽連，工作量大幅減少，外界也猜測這應該是他想不開的原因。

三浦春馬

圖/ 中時資料照

三浦春馬死訊傳出後，震驚了整個演藝圈。年僅30歲的他，被發現在家中輕生，外界更對他的死因議論紛紛。日本警方到三浦春馬的住所展開調查時，發現到三浦春馬的筆記本內藏有一張小字條，筆跡相當潦草，當中更寫下了「好想死」的字句，顯示他內心的痛苦早就累積了一段時間，警方也因而排除了他殺的可能。

竹內結子

圖/ 翻攝自竹內結子IG

日本女星竹內結子被丈夫發現在東京都澀谷的家中昏迷，送醫途中不治離世，享年40歲。2009年，她與同門師弟中林大樹合作電影《染血將軍的凱旋》時相戀，交往10年後完婚，更於今年1月生下了第二胎。不久前，竹內結子開心分享著大兒子與繼父和弟弟的關係都相當親密，沒想到就這樣離開了人世；令人感傷的是，竹內結子與三浦春馬更在2019年合作了《信用詐欺師JP 篇》，但如今兩人溫暖的笑顏不再，令人無限感傷。

蘆名星

圖/ 翻攝自網路

日本知名女星蘆名星被發現在新宿家中輕生，得年36歲；她曾和日本前首相小泉純一郎兒子小泉孝太郎傳祕戀；2008年曾和三浦春馬一起合作「血色星期一」，兩人有諸多對手戲；怎知兩人前後相隔不到兩個月便相繼離事，讓許多粉絲相當痛心。

志村健

圖/ 翻攝自志村健IG

早年以《志村大爆笑》走紅全亞洲，他的招牌動作「砍脖子」更是亞洲藝人爭相模仿的經典；這次新冠肺炎卻讓今年70歲的他最後不敵病魔病逝，讓許多粉絲只能追憶這位演藝圈的一代笑匠。

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(中時新聞網)