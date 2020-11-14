名導蔡明亮以《日子》入圍本屆金馬最佳劇情長片、最佳導演和最佳音效3大獎，該片在國際發光發熱，獲得2020柏林影展泰迪熊評審團獎，他卻說對21日於即將到來的金馬獎頒獎典禮看得很淡，63歲的他表示或許是年紀使然，對得獎和成敗「心中沒有波瀾」：「有（得獎）是對我團隊的肯定，沒有也沒關係。」

蔡明亮說：「我的路數跟大家都不一樣，我一直走介於藝術和電影之間的一條路，還一直被國際各影展肯定，電影界還回頭來看我的步伐來關心我，我覺得是很不錯的。」他表示，會出席金馬獎頒獎典禮，但是對活動已不像以往那樣熱衷，坦言對大多數電影總是重複的東西有點厭倦，「拍劇情片，大家都在想如何讓票房破億，很少人去想怎樣拍出新的突破，怎樣拍出更好玩的東西。」

他透露電影新作將找陸奕靜、李康生、陳湘琪、楊貴媚四位合作30年的演員再度合作，「有點像2011年做的舞台劇《只有你》那樣，各個角色各自發展出獨角戲，已經開始進行，現在正在跟他們聊，找出新的方法拍成電影。」

蔡明亮原本受邀11月去法國龐畢度辦《行者》回顧展，因疫情暫擱，他笑說每年年末都會幫自家的「蔡李陸咖啡」促銷，今年時間空下來，就在11月密集舉辦「蔡明亮的咖啡約會」，他自己手做果醬、蒸白糖糕和黑米甜粥，一面煮咖啡給影迷朋友喝，一面聊咖啡，他說咖啡副業每年都沒賺錢，自己和李康生、陸弈靜沒有領薪水，只有每年一萬元的分紅，「但還是會很努力辦演唱會、辦活動促銷，因為我每年堅持要給員工發年終獎金。」

蔡明亮回首蔡李陸咖啡邁入第十年，坦言電影工作繁忙，曾經想把咖啡副業收掉，「可是睡醒就有一杯咖啡喝，很難割捨，好幾次想說再半年沒進展就收了，過了好幾個半年也就忘了」，他打了個比方：「就像自己家的小孩一樣，不能趕他出門，每年就繼續照顧他。」他說這些年來有一個感想：「也許每年就是這個時候，有機會製造出讓我和影迷互動的機會。」蔡李陸咖啡訂購或商業合作請洽：02-2217-0858。

(中時 )