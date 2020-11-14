據《紐約時報》與「半島電視台」等多家媒體報導，涉嫌幕後策劃1998年美駐非2處大使館攻擊的蓋達組織二當家阿布杜拉(Abdullah Ahmed Abdullah)，2020年8月在伊朗德黑蘭遭以色列情報人員槍殺。對此，伊朗痛斥該報導為「假新聞」，否認國內有任何恐怖分子的存在。

根據「半島電視台」報導，化名為馬士禮的阿布杜拉(Abu Muhammad al-Masri)，在德黑蘭遭2名騎著機車的男子槍殺。當時一起遭殺害的還包括他女兒，他女兒也是蓋達前領袖賓拉登之子韓薩(Hamza bin Laden)的遺孀。

美國唆使以色列特工於德黑蘭刺殺蓋達二當家。

情報官員指出，馬士禮被視為蓋達組織薩瓦里(Ayman al-Zawahri)的繼承人。刺殺他的雖然是以色列情報員，但幕後藏鏡人很可能是美國。阿布杜拉因在幕後策劃並協助美國駐非使館的爆炸案，遭美國聯邦調查局列為恐怖分子，賞格高達1000萬美元(約2.8億新台幣)。

不過，《泰晤士報》表示仍不清楚美國在這起暗殺中扮演何種角色，美官員也拒絕承認該報導；但可確定的是美國長期追蹤在伊朗的馬士禮與其他蓋達成員。

對於相關報導，伊朗外交部發表聲明痛斥美國與以色列將恐怖組織和伊朗連在一起，「藉由謊言散播假新聞給媒體，目的為逃避對蓋達與其他恐怖組織犯罪活動的責任」。

(中時新聞網)