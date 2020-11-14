讀賣巨人隊今（14）日在橫濱客場與橫濱DeNA交手，也是中央聯盟本季最後一場例行賽。結果巨人領先到9局下只差1個出局數，卻被神里和毅擊出2分打點再見安打，橫濱以5比4逆轉氣走巨人，不過並不影響排名，橫濱仍以央聯第4名作收。

巨人隊先發投手菅野智之主投5局無失分，自責分率降至1.97，可惜勝投被最後上場救援的田口麗斗搞掉。不過菅野戰績14勝2敗、勝率8成75，仍拿下中央聯盟勝投、勝率「雙冠王」。另一位投手雙冠王是中日龍隊的大野雄大，他自責分率1.82、投出148K，拿下「防禦率王」、「奪三振王」。

巨人隊台灣球員陽岱鋼今天在第8局上一、二壘有人、2人出局時出場代打，結果拗到滿球數，站著不動被三振出局，又一次得點圈打擊機會無功而返。陽岱鋼今年出賽38場，63打數擊出15支安打，包括1發全壘打，另有6分打點，打擊率2成38，各項數據都是2010年以來最差。

明年是陽岱鋼與巨人隊5年15億日圓合約的最後一年，姑且不論續約方面的問題，以陽岱鋼本季的表現，想被教練團帶進「日本一」系列賽恐怕都有困難。

(中時 )