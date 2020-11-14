台灣東洋代理德國BNT疫苗破局，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前指，一直有與各家疫苗廠洽談，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開。此話引發東洋不滿，夜間發聲明反駁，東洋與政府無保密協定，因為上櫃公司，依照規定，在出現對公司財務或業務有重大影響的事件時需發布重訊。

台灣東洋表示，今年9月上旬與衛福部接洽並確認可否進行BNT疫苗引進，在取得衛福部初步同意之後，隨即開始就冷鏈物流、倉儲、採購數量、交貨時程、是否開放自費等問題交換意見。然而嗣後，衛福部提出，要確認台灣東洋確實代表BNT，必須提供授權書才能繼續商談。

為利後續洽談程序順利進行，台灣東洋旋即與BNT溝通，希望能先開具授權書並承諾對台灣一定的供貨數量。BNT同意之後，台灣東洋隨即取得「有條件授權」，在授權期間代表BNT與政府洽商，在取得「有條件授權」前，台灣東洋並無對外公開說明之必要。

由於台灣東洋係上櫃公司，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第10款規定「重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫、互不競爭承諾或重要契約之簽訂、變更、終止或解除、改變業務計劃之重要內容，完成新產品開發或試驗之產品已開發成功且正式進入量產階段，或新產品、新技術之開發進度有重大進展，對公司財務或業務有重大影響者」皆需發布重訊。

因此，台灣東洋在取得「有條件授權」之後即依照相關法令及程序發布重訊，對外公開說明，並於其他應敘明事項說明本案的不確定性。東洋也表示，他們與政府並未簽有保密協定，但與BNT確實簽有保密協定，並依約定未曾揭露相關商業內容及模式。

對於東洋的聲明，莊人祥表示，先前他說明各家疫苗廠多有保密協定時，也特別點出東洋是上櫃公司，才會對外說明有條件授權的事。他本人對台灣東洋並沒有特別的意見。

(中時新聞網)