育部體育署健體領綱推動及身體素養論壇，14日在國立台灣師範大學校本部登場，論壇特別安排臺師大的老中青三代教授許義雄、鄭志富、程瑞福與陳信亨參與座談會，由中生代的鄭志富教授出任主持人，分享課程變革下的體育轉向「素養導向教學」。

「身體素養」是目前國際最夯的體育名詞，當一個人從事身體活動時，他的情緒、肉體與精神都會涉入，反映在個人的思考、反應與行動方式中，也牽涉到能否從過程中獲得樂趣、自信且主動參與，不論年紀長幼、能力強弱與能力高低都能一體適用。

最年輕的助理教授陳信亨表示，以往的體育教學著重帶得走的能力，就是以技能為主，現在是注重整合性的表現，從受過身體教育的人邁向具備身體素養的個體，強調身心不可分割的「一元論」；只是在評量上容易發生分歧，以往是以客觀的測驗方式比出高低，但在差異化教學中，要偏重於自己與自己的比較。

代表中生代的程瑞福教授對於體育素養重點是，學習動機與不同階段的教學方式，體育教學是否必須標準化，也有決定性的影響，關鍵在於讓學生自覺有感，才能達到最終目標。

台師大名譽教授許義雄表示，體育課程以素養為導向，除了身體成長與發展之外，更應該重視身體的涵養，包括「德、智、體」齊備與身心靈並修，實現身心一元的整體理想。

許義雄也歸納在會場進行國小、中學、大學到專業運動員的老師分組討論，有關學校體育促進終生運動參與的可能性策略，小學強調的是「幸福感」，中學想要「有感」，大學則要扭轉學生知多少做的現象，各組一致的結論就是「讓學生有快樂的幸福感」，也就是學習動機的來源。

鄭志富教授也提出身體素養概念的三大重點，一是「以學習者為中心」，二是「注重個別的差異性」，三是「生活中的參與」，培養終生運動的習慣。

主辦單位體育署學校體育組張聖年科長表示，透過這次成果發表與論壇，期待參與種子研習的老師們能把所學放進課程，並且以教材模組讓抽像的素養具體化，最重要的是運動能融入生活，讓「你今天運動了嗎？」成為日常問候語。

因應新課綱的要求，學校體育課程與教學QPE（Quality Physical Education高品質體育課）發展計畫主持人林靜萍教授也說明學校體育政策的演變，之前是強調課程標準、九年一貫樂趣化教學與特殊體育。

現在因應新課綱上路，針對核心內容進行研討，2017年首度舉辦論壇，分析各國素養課綱，2018年著重身體素養的體育課程、教學與評量，2019年在健體領綱與身體素養論壇，邀請英國與加拿大相關專長人士來台分享經驗。

新課綱目前已在三大主軸進行，分別是教材成果發表會、教師專業發展、支持系統與推動配套，在108年發展出田徑、體適能與球類等八大類、共計240節教案。

體育課要符合身體素養，就是要打破過去單點教學，透過情境化達到學習目標，讓學生利用遊戲方式融入且產生興趣，同時讓不同能力學生也能達到階段性的目標，透過適性的整合，讓學生在課外也能學以致用，進而找到屬於自己的終生運動。

(中時 )