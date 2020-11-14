一名男網友日前在路上遇到一位沒錢吃飯的男子，對方為了取得他信任，互相加入LINE好友後，傳給他身分證正反面照片，他因此借出400元，事後女友說他被騙了，他原本不相信，甚至與女友吵了一架，直到發現LINE對話中的照片竟然「被收回訊息」，才驚覺被騙，直呼「我是不是真的很傻？」

該男網友在臉書社團《爆怨公社》透露，12日晚上他在路上遇到一位男騎士，對方低聲下氣說沒錢吃飯、加油，想借錢急用，為了取得他信任，男騎士還掏出手機加入他LINE好友，傳給他身分證正反面照片，他也放下戒心借出400元，但女友事後得知後罵他「你怎麼可以隨便借人錢？他不會還啦！」

男子遇到騙子以「加LINE給身分證照」博取新任，借出400元後才驚覺被騙。（圖／翻攝自爆怨公社）

該網友對女友說，「他很可憐沒飯吃，我不借他會餓肚子」，而女友大翻白眼回應「你真笨，遇到騙子了還不自覺！」正他要拿出手機，將兩人對話紀錄給女友看了，他才發現身分證照片被收回訊息，而他事後傳訊息都遭到不讀不回，讓他氣憤表示，「我是不是真的很傻？400元是小錢，我可以不追究，但我賭爛的是，我為了你跟我女朋友吵架。」

許多人看到文章後紛紛留言表示，「真的沒錢吃飯，我會直接帶他去買飯，但不會拿現金給他」、「涉世未深就是要付點學費買經驗」、「傻子才會回電給你，沒錢早就斷網了還能LINE嗎」。

(中時新聞網)