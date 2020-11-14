新華社報導，大陸國務院總理李克強14日下午在人民大會堂出席第23次東協與中日韓（10＋3）視訊峰會，討論RCEP與抗疫等議題。

李克強指出，10＋3國家是推動東亞經濟發展的重要力量，為促進東亞經濟整體復甦，中方提出應繼續加強抗疫、公衛、疫苗合作，推進10＋3應急醫療物資儲備中心建設等。

李克強強調，建議加快自貿區建設，深化東亞區域融合發展，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）即將正式簽署，是區域經濟一體化又一重要里程碑，對提振地區發展信心，推動世界經濟復甦將有積極作用。

李克強還指出，將暢通區域產業鏈供應鏈，提升東亞產業體系競爭力。要在有效防疫前提下，逐步構建區域「快捷通道」和「綠色通道」網路，便利人貨往來。並在東亞推動創新線上線下經濟融合發展，堅持場化原則，為企業合作打造公平空間。並聚焦社會民生合作，通過「中日韓+X」合作模式，開展更多衛生、環保、減災項目合作。

此外，會議通過了「10+3領導人關於加強經濟金融韌性合作、應對新挑戰的聲明」。

(工商 )