美國總統大選本月投開票，民主黨候選人拜登拿下關鍵搖擺州選舉人票，7日由拜登及美國媒體宣布勝選，但總統川普宣稱「投開票充滿弊端」，拒絕政權交接，但黨內已準備承認敗選。前民進黨立委林濁水感嘆，連川營都將承認敗選，台灣有一批川粉死忠程度令人驚嘆。

據美國媒體報導，本月7日美國媒體宣告拜登贏得大選之際，川普正在維吉尼亞州打小白球。之後便一直窩在白宮，直到11日退伍軍人日才短暫露臉10分鐘，但未發表談話。13日在白宮玫瑰園，川普首度在選後發表正式談話，卻是誇耀自己的團隊防疫有功，宣稱明年4月美國將可全民施打新冠疫苗，且他的政府團隊不會實施封鎖措施，可是「誰知道下個政府會是誰？我猜到時候就知道了」。意下之味似乎暗示自己，或許會離開白宮。

林濁水14日則在臉書貼文表示，台灣川粉之死忠，令人驚嘆，連川普陣營都一一軟化準備承認敗選了，台灣川粉相信川普官司大有可為的卻仍大有人在。

林濁水還說，關鍵在川粉相信，拜登、跨國企業、中南海三方互相勾結堅持搞全球化，所以川普是他們唯一的希望。早在9月他(林)就提醒「昔全球化是兩黨共業，今脫鈎兩黨有志一同」了。但川粉太崇拜川普了，到現在完全不能接受。幸好死忠粉雖仍令人嘆息，但現在連川派媒體都漸漸搞清楚了，被他們搞到患憂鬱的台灣民眾可以稍稍喘口氣了。

台灣川粉之死忠，令人驚嘆。連川普陣營都一一軟化準備承認敗選了，台灣川粉相信川普官司大有可為的卻仍大有人在。關鍵在他們相信，拜登、跨國企業、中南海三方互相勾結堅持搞全球化，所以川普是他們唯一的希望。早在9月我就提醒「昔全球化是兩黨共業，今脫鈎... 由林濁水發佈於 2020年11月14日 星期六

(中時新聞網)