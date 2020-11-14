受疫情影響，企業減薪裁員動作多，平時肩負事業、家庭壓力的男性民眾，對未來忐忑不安的壓力遽增。根據衛生福利部統計，有超過5成男性經常處於情緒壓力狀態難以宣洩。

現代男性壓力大，求助身心科的比例卻偏低。(圖/報系資料庫)

現代男子漢壓力大，卻鮮少找朋友吐露心事或求醫。台北榮民總醫院玉里分院副院長胡宗明表示，男性求助身心科的比例偏低，門診統計女性患者約占2/3，男性僅有1/3，且男性患者上門求診時大多已出現明顯症狀，如心悸、恐慌或發生前期焦慮甚至憂鬱的情況。原因則以工作、中年轉業、退休調適等因素居多。

發現壓力來時，該如何提前部署?胡宗明醫師說，最根本方式是找出壓力來源，遠離壓力。若無法立即找到問題核心時，可以透過健走、跑步、游泳、騎單車等運動來宣洩壓力，同時幫助安定睡眠。醫師還建議，可以嘗試透過聽音樂、看電影、薰香或精油等外在輔助方式來紓壓。

除了運動，醫師建議可透過音樂、電影、薰香、精油等輔助方式紓壓。(圖/doTERRA提供)

精油保健師Elaine指出，科學研究發現不論個體差異，香氣普遍具有影響心情的功效，而像是薰衣草、古巴香脂、野橘、綠薄荷、迷迭香、橙花、木蘭花等單方或複方精油，都具有排除負面壓力、減緩焦慮的效果。

精油保健師建議上班族，出門可以隨身攜帶一瓶精油滾珠瓶，精神緊繃時適量塗抹在手掌心，搓熱後捂住鼻子深呼吸，就能達到減少緊張、疲勞及壓力的功效。或是回家後利用香氛機點幾滴精油，改變環境氣氛都能很好的調節情緒，釋放壓力。

透過香氛機改變環境氣氛，可適度調節情緒，釋放壓力。(圖/doTERRA提供)

醫師強調，一旦發現有壓力爆表危機，最好立即尋求身心科門診協助，專業醫師將會評估患者狀況，轉介壓力門診進行壓力調適訓練或進一步進行相關治療。

(中時新聞網)