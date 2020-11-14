中華培訓隊本周在爆米花棒球聯盟的最後一戰，今（14）日在桃園青埔棒球場對上台北興富發，旅美投手鄭浩均先發5局無失分領軍，全場5任投手壓制對手攻勢，打線則有3人繳出單場雙安表現，終場以4比1勝出，戰績7勝7敗。

中華培訓隊前役面對桃園航空城僅敲2支安打，以0比2遭完封（7局因天色昏暗裁定），今天打線則回溫，首局就靠連續安打展開攻勢，羅人豪在二、三壘有人時揮出左外野安打，替球隊打下2比0領先。

4局上中華培訓隊葉浚琳率先安打上壘，藉由對手失誤和楊竣翔的安打跑回分數，接著台北興富發又發生守備失誤送分，中華培訓隊將比數拉開為4分差。

中華培訓隊鄭浩均主投5局，被敲出5支安打，有2次四死球保送，送出4次三振，沒有失分，最快球速達153公里。李超第6局登板失1分，之後莊陳仲敖、林凱威、宋文華各投1局皆無失分，全場5任投手共送出10次三振。

爆米花聯盟中華培訓隊捕手蘇煒智。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

鄭浩均目前在爆米花聯盟出賽5場（3場先發），投了18局失2分（1分自責分），他提到，自己的狀況「一般般」，就是維持住投球感覺，這幾場登板無論先發或中繼，投球內容都還不錯，有在自己的掌握之中。

團隊打擊相比前役明顯回溫，中華培訓隊總教練謝承勳指出，還是有一直停醒選手要去做修正，確實擊球，加上今天戰術執行也有成功。而雖然陣中唯一的旅外野手鄭宗哲近期打擊有些低潮，但第4棒羅人豪有把攻勢銜接起來。

羅人豪今天單場4支2，敲回2打點，維持高檔打擊表現，第一棒楊竣翔及捕手蘇煒智也都有雙安表現，其中蘇煒智本周前3場出賽僅敲1支安打，今天前兩打席又沒表現，但聽進隊友建議，改變想法，以確實擊中球為主，後兩打席都揮出安打，包括在第8局敲出全隊唯一的長打。

蘇煒智提到：「前面看隊友都打這麼好，自己也有點懊惱，之前其實有很多機會，但都沒有把握好。」原本都以全力揮擊為主、太想表現，改變想法後也收到的效果。

蘇煒智這次在中華培訓隊有不少替旅美投手接捕的機會，在配球上大有收穫，尤其常和有過大聯盟資歷的胡智為搭配，蘇煒智透露：「第一次跟他搭配，前一天他還先傳自己的投球習性給我，但搭配起來還是有點不順，經過幾次溝通，後來默契就慢慢形成了。」

相較於自己過去較盲目的配球方式，蘇煒智說：「之前跟國內業餘投手搭配，都是要求投進好球帶而已，但胡智為有過大聯盟經驗，要求比較嚴謹，他也會告訴我，要用好壞球、高低及內外角去搭配做變化，也會跟我分享他在美國的經驗，學到很多。」

(中時 )