台南市今（14）日）在爆米花棒球聯盟對上安永鮮物，首局就打下5分大局奠定勝基，後段棒次林以哲、藍淯勝都繳出單場3安表現，全隊共揮出14支安打，終場以8比2勝出，排名升上第3。

台南市首局獲得4次四壞球保送先馳得點，林以哲、藍淯勝連續安打再添分數，一口氣進帳5分。3局上林以哲、藍淯勝再敲安打，郭冠辰高飛犧牲打、黃裕翔滾地球都送回分數，將比數拉開為7比0。

安永鮮物直到4局下才靠郭福凱的二壘打幫球隊破蛋，6局下陳鼎傑代打敲出二壘打、蔡岱霖補上安打再追1分，但仍沒能改變戰局。台南市接著在7局上靠莊季霖的高飛犧牲打搶下第8分。

台南市左投李峻旗今天先發5.2局，被敲7支安打，失2分，拿下勝投，接手的陳勁維、翁偉迪、江信德則都沒有失分。

打線方面，台南市全場敲出14支安打，埋伏後段棒次的林以哲、藍淯勝都是單場3安「猛打賞」，郭冠辰、莊季霖也各敲2安。

台南市此戰贏球後，戰績5勝3敗、勝率6成25，擠下安永鮮物（6勝4敗、勝率6成）暫排第3。總教練張文宗指出，球隊打擊和投手的狀況都ok，但最近守備有點不是那麼順，一些簡單的球在處理上都有些瑕疵，還要調整。

藍淯勝先前在協會盃繳出不錯的打擊表現，擔任球隊開路先鋒表現稱職，但這次在爆米花打擊熄火，此戰賽前合計20打數沒有安打，棒次被調至第9棒，直到今天才開胡，單場4支3。

藍淯勝透露，爆米花前幾場比賽，自己可能有點想太多，揮到壞球後節奏就亂了，經過幾場比賽的調整，雖然狀況逐漸好轉，運氣卻沒站在自己這邊，打得扎實都沒形成安打，先前在羅東比賽時，還特地去拜拜改運，今天則是用更輕鬆的心情下場，得到好的結果。

爆米花棒球聯盟在北部進行的賽事到今天告一段落，18日起將移師嘉義稻江棒球場進行下一階段賽事。

(中時 )