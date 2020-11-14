男藝人陳建州（黑人）學生時期是籃球員，因十字韌帶斷裂，轉戰演藝圈，成為知名主持人，個性大方好客和每個人都能聊，卻被批踢踢實業坊（PTT）鄉民長期揶揄「裝熟」；近日黑人創辦職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」，公開投資夥伴名單，意外讓網友改觀，還給他新稱號「真熟魔人」，讓他成功洗白。

黑人在演藝圈發展亮眼後，依舊不忘小時候的籃球夢，今年7月宣布成立職籃新聯盟「P. LEAGUE+」，除了4支球團分別出資500萬元，他自己拿出2000萬元，再找來「矽谷幫」投資1000萬元。

而投資夥伴各個大有來頭，像是YouTube創辦人陳士駿、電玩《吉他英雄》創辦人黃中凱、HTc首席去中心化長陳信升、華納兄弟遊戲推手江詞源、Twitch創辦人Kevin Lin、曾掌管微信美國團隊的徐旭明和迪士尼Playdom前創始人Chris Wang。

近日黑人創辦職業籃球聯盟「P. LEAGUE+」，公開投資夥伴名單，意外讓網友改觀，還給他新稱號「真熟魔人」，讓他成功洗白。(圖/ 摘自黑人陳建州臉書)

當名單公開後，PTT鄉民一改常態，從原本看到黑人必酸裝熟的風向大轉，紛紛驚呼「這人脈真的很了不起」、「行銷之王」、「裝熟能裝到這麼多金主願意贊助」、「白到發光」、「一直被嗆裝熟，結果事實證明，球男商男真的很熟啦」；黑人自己看到後也截圖在臉書發文，說已經換了新綽號「真熟魔人」，自嘲20年來每天被罵，第一次被誇獎「有點不自在」。

黑人最後感謝鄉民們20年來的「不離不棄」，為了聯盟會繼續努力；不少網友也替黑人說話，認為他真的為台灣籃球付出很多，致力給下一代更好的體育環境。

(中時新聞網)