碰到看起來「怪怪」的人，你會怎麼辦？漫畫家「宇宙豆花」表示，在她工作的披薩店中，有一位固定會點「白披薩」的怪怪男子，藉由觀察眾人與這位「白披薩先生」相處，她反思自己面對流言與未知的恐懼。她將這段經歷畫成漫畫《宇宙廚房——白披薩先生》，表示雖然平時大家講求「政治正確」，「現實生活中一旦感染了偏見，人的直覺反應，會殘酷的揭穿你。」

「宇宙豆花」本名錢麗宇，從小愛看漫畫，曾在服裝產業工作，因緣際會下和朋友合開披薩店。披薩店顧客各形各色，發生的大小事，成為她創作的靈感，「兩年前，我發現我還是很喜歡畫畫，一開始是創作圖文插畫，後來我發現讀者其實不太喜歡讀太多字，漫畫更能夠在畫面和文字中找到平衡，表達我想說的故事。」

錢麗宇這次在「草率季」藝術書展中擺攤，賣自己獨立出版的漫畫作品。她表示，喜歡《櫻桃小丸子》的日常生活點滴，也愛看伊藤潤二的恐怖漫畫，「所以白披薩先生的故事，除了是日常生活的反思，也帶有懸疑感。」

今年獲得金漫獎編輯獎肯定的漫畫刊物《波音》，也在草率季推出新刊《波音SE》，以一棟都市中殘破的廢墟為主題創作。漫畫家日安憂鬱的〈夜中無戰事〉，描繪兩個人闖入廢墟搜尋老漫畫的過程。漫畫家陳沛珛則從住家附近真實存在的一處廢墟發想，格狀的廢棄房間彷彿櫥窗，召喚經過的人。

近日電商圖書折扣戰爭議延燒，讓人深思實體書店的意義。台灣近年有不少藝術書籍、小誌、漫畫、插畫創作，就在草率季等市集現場販售，在攤位大秀創意，帶來與網路購物截然不同的感官衝擊。

(中時 )