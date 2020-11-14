2005年由基努李維、瑞秋懷茲以及蒂妲絲雲頓主演的《康斯坦汀：驅魔神探》上映後，被稱為是基努李維繼《捍衛戰警》之後，最讓人難忘的角色之一；魔幻的劇情加上陰鬱的角色性格，儘管過了15年，期間也有影集版的問世，但始終無法超越基努李維。

基努李維也在某次訪問中提到，如果可以，他最想以「康斯坦汀」這個角色回到大眾面前；意指如果電影有意拍續集，他是願意再度接演的。雖然期間華納兄弟有意重啟拍攝，但屬意人選卻是柯林法洛，消息雖然未被證實，但讓不少影迷大失所望。

《康斯坦汀：驅魔神探》劇照 (圖/ 翻攝自IMDb)

不過最近終於傳出令人興奮的消息。在2005年《康斯坦汀》結尾，飾演撒旦一角的演員彼得史托馬，日前在他個人IG上曬出一張截圖，文中寫道：「史托馬扮演的撒旦是影史最棒的版本之一」，且提到「續集目前正在規劃」。

史托馬的消息讓不少粉絲感到期待，事實上，不止基努李維曾多次表達願意接演續集，連當年的導演、編劇、製片人都願意再次合作，面對萬事俱備，目前就等華納兄弟是否願意點頭了。

(中時新聞網)