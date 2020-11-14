犯下第一銀行ATM盜領案的羅馬尼亞籍犯嫌米海爾今天出獄。移民署表示，晚間把人從桃園機場遣送出境；主嫌安德魯仍服刑；另名外籍嫌犯潘可夫則是已在9月初遣送出境。

發生在民國105年7月10日晚間一銀ATM盜領案，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行提款機不斷吐鈔，2名外籍竊賊疑心虛逃逸。檢警獲報追緝逮捕3嫌到案，分別為羅馬尼亞籍米海爾（Colibaba Mihail），以及摩爾多瓦籍的潘可夫（Niklae Penkov）和主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）。

民國106年5月二審，3嫌分別遭判刑4年6月至4年10月不等刑期；經上訴，最高法院同年8月駁回，全案定讞。其中遭判刑4年6月的潘可夫在今年9月8日出獄，移民署當時赴台北監獄提監把人遣送出境；潘可夫是3名外籍犯嫌最先出獄並被遣送出境的人。

另一名外籍犯嫌米海爾今天出獄，移民署把人帶往桃園機場後，晚間8時多把人遣送出境，依相關法規，海米爾至少有7年不可再入境台灣。（編輯：孫承武）1091114

(中央社)