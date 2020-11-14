新竹一名男子2011年要求和年僅8歲的女兒一起洗澡，要女兒閉眼玩水球，趁機把水球換成下體讓她玩，甚至說「想把水球放進肛門內」藉此性侵得逞，之後陸續做出獸行，直到女兒高一時向輔導老師求助，長達8年的獸行才曝光；他遭逮時辯稱，因為小時候遭哥哥性侵，心裡有陰影，才會對親生女兒做出這種事。

判決書指出，該男不但以玩水球為假象，騙女兒玩弄他的下體外，2016年女兒升上國二，他把女兒叫到房間強脫褲子，要女兒舔他的生殖器，2018年女兒15歲就讀高一，他趁女兒洗澡時突然闖入浴室，強摸女兒胸部與下體，要求女兒手扶洗手台，性侵得逞。

女兒最後向學校輔導老師吐露8年來遭性侵的痛苦，她指控從小遭父親拿竹子痛打、腳踢，極度無助害怕，完全不知如何反抗獸父，每次遭性侵只要反抗，就被踹踢，還被威脅如果敢聲張就試試看。

該男遭逮後卻向法院聲稱，他自小不受父母疼愛，又遭哥哥侵害，造成心裡陰影，才會對女兒做出這種事，還要女兒向法官表示要原諒他，法官認為他罔顧人倫，造成女兒心理上難以磨滅的陰影與傷害，最後依性侵幼女罪判刑8年6月。

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(中時新聞網)