罷免高雄市議員黃捷行動第二階段已收集到逾3.5萬份連署書，罷捷總部預計下周送交高雄選委會審查，最快在明年2月可以投罷免票。

「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」發言人徐尚賢在臉書粉絲專頁直播表示，11月20日（下周五）9點鐘在罷捷總部集結，將用徒步的方式，將要罷捷第二階段的連署書，送到高雄選舉委員會審查。這次主題是「我們一起號角響起 ，百姓崛起，人民惹不起」。

發言人徐尚賢表示，根據選罷法，11月20日送交第二階段的連署書到高雄選舉委員會，預計審查大概需要40天，在12月底時會有消息。若第二階段罷免案通過後，中選會要公告投票時間，最快是明年2月份就可以投票。

徐尚賢接著表示，之前是地毯式的擺攤，現在要地毯式的宣傳，要讓更多鳳山市民了解他們的理念，看見他們的決心，罷捷是鳳山的人民運動。

網友留言表示，「堅定罷免黃捷議員，鳳山市民加油！」、「黃捷只在乎彩虹，不在乎市民健康。」、「現在高雄市明年應該吃不到美萊豬吧？」、「她可以永遠都不用進議會啊！」

(中時新聞網)