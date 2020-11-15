台灣東洋代理德國BNT新冠肺炎疫苗破局，衍伸出政治問題，政府未保證數量、價格，導致拿不到授權；疫情指揮中心表示，過去一直有與各家疫苗廠洽談中，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說明而已，再次引來台灣東洋不滿，今晚發表聲明強調「台灣東洋沒跟政府簽保密協定」。

台灣東洋今晚指出，今年9月上旬與衛福部接洽並確認可否進行BNT疫苗引進事宜，在取得衛福部初步同意之後，隨即開始與衛福部相關單位就冷鏈物流、倉儲、採購數量、交貨時程、是否開放自費等問題交換意見。

之後衛福部提出，確認台灣東洋確實代表BNT，必須提供授權書才能繼續商談；為利後續洽談程序順利進行，台灣東洋旋即與BNT溝通，希望能先開具授權書並承諾對台灣一定的供貨數量，以備我國政府評估，此主張獲BNT同意後，台灣東洋隨即取得「有條件授權」。

台灣東洋表示，授權期間代表BNT與政府進行洽商，但在取得「有條件授權」前，台灣東洋並沒有對外公開說明的必要。

台灣東洋進一步指出，與政府未簽有保密協定，但與BNT卻簽訂保密協定，代理條件細節，依約定無法揭露相關商業內容及模式。

至於官方說，一直有與各家疫苗廠洽談中，沒像東洋這樣公開說明而已，台灣東洋表示，由於是上櫃公司，依法規定當公司有產品、新技術開發進度有重大進展，對公司財務或業務有重大影響者，皆需發布重訊。

(中時 )