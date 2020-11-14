大陸近年傾全國之力發展半導體產業，但同時卻也不斷傳出晶企投資爛尾、資金鏈斷裂的消息。中芯國際第3大股東、大陸最大半導體集團的紫光驚傳債務高達1567億人民幣(約台幣6832億元)，陷入財務困窘的局面。財信傳媒董事長謝金河表示，紫光的大夢不到5年就醒了。

根據《香港經濟日報》報導，在美中關係惡化背景下，大陸最高學府清華大學科技開發總部改組的紫光集團，重金投入半導體發展。但根據紫光集團的半年度報告，截至今年6月底，公司的有息債務總額高達1567億人民幣(約台幣6832億元)，當中一年內到期的債務占比約52%，且債券融資基本集中在母公司清華控股層面。

外媒REDD報導，北京市政府和紫光集團的控股股東清華控股11日已派員前往紫光集團調研瞭解其財務情況，且該評估小組成員是由北京市副市長殷勇所指派。報導還稱，北京市政府已選派清華控股董事長龍大偉為紫光集團新的執行董事長人選，這個小組同時向有國企債務重組經驗的金杜律師事務所徵求意見。不過紫光集團和清華控股對此未予置評。Wind資料顯示，紫光集團當前債務餘額仍有177.46億元，1年內到期債務73.96億元。

謝金河14日在臉書貼文直言，如果如果把總負債2187.46億人民幣，負債比率73.46%，而紫光股價從139.5元人民幣跌至22人民幣，市值只剩下458億人民幣，紫光的未來看起來不是很妙。

這讓他想起，2015年紫光集團董事長趙偉國來台的一段往事。趙偉國先批評台灣的半導體不對大陸開放是死路一條，他說大陸想送錢給台灣，台灣居然這麼恐慌？接著他張開併購大網，一是先併矽品，日月光，那個時候力成，南茂幾乎要選邊站。接著他看上聯發科，他認為把展訊，銳迪科併在一起，立即可以超越高通！

「趙偉國愈說愈狂，最後說要買台積電！」。台積電創辦人張忠謀還親自回他：「怕你買不起」。趙偉國頻頻畫大餅，說大話，那個時候的郭先生也忍不住批評他是炒股的投資者。

謝金河說，2015年是台灣半導體產業最脆弱的一年，那個時候，Dram風聲鶴唳，倒閉事件頻傳，力晶半導體，爾必達，茂德都不支，台灣正興起整併潮，趙偉國此時兵臨城下，很多業者都給政府施加壓力，連蔡明介都差點信心動搖，媒體也質疑台積電一家公司要對抗整個行業，能撐多久。

謝金河說，當年趙偉國來台，《今周刊》有去專訪他，並深入做了報導，趙偉國也邀請自己去中關村看看。「這段歷歷在目的往事，只有短短5年，台灣挺住了，想想這5年台積電，聯發科進化了多少？紫光發豪語要買下台灣所有半導體廠，今安在？」。

大夢不到5年就醒了！ 這兩天外電報導紫光陷入財務困窘的局面，紫光背負1567億人民幣的有息債務，其中一年內到期的占52%，如果把總負債2187.46億人民幣，負債比率73.46%，而紫光股價從139.5元人民幣跌至22人民幣，市值只剩下45... 由謝金河發佈於 2020年11月14日 星期六

(中時新聞網)