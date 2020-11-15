Niantic旗下知名手遊《Pokémon GO》透過官方部落格先前宣布的11月社群日到囉！今年11月將史無前例的舉辦2天的社群日（Community Day）活動，電擊獸將會在今日率先登場！

Niantic指出，為了感謝訓練家對於遊戲的支持，他們將在11月舉辦2次社群日。熱愛抓寶的寶友們，今天可抓緊時間預備好抓寶配備，出門捕捉電擊獸！

電擊獸社群日在台灣時間2020年11月15日（星期天）11:00～17:00舉行。活動內容包含：（1）電擊獸在野外出現的機率將會提高。夠幸運的話有機會遇見異色電擊獸。（2）活動結束後2小時的最終期限讓電擊獸進化至最終狀態，就能獲得學會「噴射火焰」的電擊魔獸。（3）在社群日拍幾張Snapshot照片，獲得驚喜！（4）限單次購買的電擊獸社群日禮盒售價為1,280寶可幣，內容包含厲害一般招式學習器、3個超級孵化器、3個薰香和30顆高級球。（5）在活動期間內完成活動限定限時調查和田野調查課題吧！完成限時挑戰後，便可獲得神奧之石等道具。（6）只要1美元（或是當地貨幣等值金額），就能參與電擊獸社群日限定的特殊調查「電擊獸擊電」。（7）可從2公里蛋中孵出電擊怪。

電擊獸社群日的獎勵加碼內容是，活動期間內將蛋放入孵化器，孵蛋所需的行走距離將縮減為平常的1/4；在活動期間使用薰香，其效果將持續3小時。

因為電擊獸社群日，《Pokémon GO》也推出了「電擊獸擊電」的社群日限定特殊調查票券，只需要1美元，有興趣的訓練家不要錯過。

(科技)