娛樂8點半》人生有時歡笑有時悲，珍惜與你一同歡笑的人之外，更不該忘記在低潮時，那個溫暖伸出援手的人，天王劉德華便將這道理銘記在心，並執行到極致。眾人皆知，劉德華出道幾十年，幾乎沒有負面新聞，他相當嚴格自我管理，維持帥氣的外型之外，在言行上更是非常謹慎小心，而即便這樣的他，也曾在年輕拚事業時，有過挫敗，當時義無反顧幫助他的，就是「桃姐」葉德嫻。

劉德華能唱歌能演戲，加上為人溫暖講義氣，貴為天王卻從不擺架子，被認為是完美男神，無論幕前還是幕後人員，說起劉德華，都是滿嘴的讚揚，他在圈內也有幾個非常知心的夥伴，一個是好友梅豔芳，一個是被他奉為親媽的女星葉德嫻。

以歌手出道的葉德嫻，轉戰戲劇圈後表現更加亮眼，她跟劉德華的緣分始於電視劇《獵鷹》，兩人第一次合作就演母子，當時劉德華剛出道，帥氣臉龐非常吸睛，但也很招忌妒，不少資深演員都認為他空有外表，對他不屑一顧，唯葉德嫻真把他當兒子，拍片時處處照顧他，也將表演功夫悉數都與他分享，之後兩人又合作了《法外情》、《與龍共舞》、《廟街十二少》、《絕代雙驕》等，無論戲裡戲外，都能明顯看出葉德嫻跟劉德華有著深厚的感情。

劉德華投資失利欠下巨債時，葉德嫻不聽朋友勸阻，硬是到處借了4千萬港幣，幫他還債。(中時資料照片)

而最讓劉德華感念的，是他年輕時嘗試拓展事業版圖，毅然投資開電影公司，當年劉德華對這事業非常熱情看重，將全身家都押了進去，但一次的投資失利，讓他反欠債超過4千萬港幣，陷入低潮，當時香港演藝圈競爭激烈，能養活自己已不容易，因此劉德華落難，許多圈內朋友如見瘟神，避之唯恐不及，但葉德嫻不聽朋友阻攔，堅持幫劉德華的忙，為了他四處籌錢，送上一張4千萬的支票，加上向太、梅艷芳一同出力，劉德華的巨債因此一口氣解決。

其實當時葉德嫻雖然比劉德華在圈內輩分高一些，但人生始終坎坷，18歲就結婚的她，生了一雙兒女卻被丈夫背叛劈腿，離婚後孩子被前夫帶出國生活，她一直為生計努力著，並非多富有，但看見劉德華有難，卻是義無反顧選擇幫忙，讓劉德華感動不已，之後認了葉德嫻當乾媽，無論自己多走紅，在乾媽面前，就是呵護著她，把她當作親媽一樣對待。

在金馬獎頒獎典禮上，劉德華跪著給葉德嫻獻上影后寶座。(中時資料照片)

葉德嫻雖然拍了許多經典電影，但晚年不好過，不但感情不順，離婚後再沒依靠的伴侶，在演藝圈辛苦掙來的積蓄，晚年時還被子女敗光，一度被媒體拍到孤單落魄的模樣，劉德華得知後，完全沒辦法忍受，挺身而出，公開表示：「只要葉德嫻在地球上的一天，我會養她一輩子！」。

之後劉德華邀葉德嫻一起拍了電影《桃姐》，葉德嫻因此拿下威尼斯影展、歐亞電影大獎、亞洲電影大獎、金馬獎、香港電影評論學會大獎、香港金像獎等高達9座最佳女主角獎座，成了國際影后，在第48屆金馬獎頒獎典禮上，葉德嫻被宣布拿下影后獎座，「兒子」劉德華陪著上台，當眾單膝下跪，笑著給「媽媽」獻上獎座，畫面感動無數人。

(中時新聞網)