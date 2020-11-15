以下三個星座可說是十二星座裡面最講義氣的，就算哪天他賺大錢成為富翁，也絕對不會忘記那群一直陪在自己身邊的朋友，如果朋友有難絕對立刻出手幫忙，不囉嗦！

▍1.獅子座

獅子座就是一個自以為是王的星座，絕對不容許有人覺得他小氣，如果不缺錢，花大錢請客對他來說也不痛不癢，最好身邊的朋友都能夠投給他崇拜的眼神，因為對獅子座來說，錢不是最重要的，能被他人崇拜才重要！另外對獅子座來說，他算是很大愛的個性，如果花點錢能讓朋友高興，他真的打從心裡願意這麼做。

▍2.水瓶座

對水瓶座來說，朋友是非常重要的存在，尤其是從以前到現在一直陪在身邊的朋友、曾陪伴自己走過黑暗時期的朋友，對他來說是人生中最重要的寶物，因此如果他成為有錢人，絕對不會忘記這群朋友，因為他認為「在外靠朋友」，互相幫忙本來就是應該的！

▍3.白羊座

如果你跟白羊的感情非常好，尤其是從小長大的那種友誼，那麼絕對不用擔心，他就算賺了千萬、賺了億，也不會忘記你！甚至白羊就算在發達後也會擠出時間參加朋友聚會，還會搶著買單，看到朋友有難也不用他開口，直接轉帳出手幫忙，說到講義氣，絕對有白羊座的份！

(中時新聞網)