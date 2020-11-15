謝金河：台股站上13000點的新時代（圖/姚志平攝）

金融市場有一個很有名的四巫日（Quadruple Witching Day），指的是個股選擇權、指數期貨、個股期貨、指數期貨選擇權等四大衍生性金融產品，將於季月（三、六、九及十二月）的第三個星期五結算，這個衍生性到期日的商品結算，市場通常都會出現較大幅度的波動，因此，每一季的四巫日都備受關注。

美股明顯豬羊變色

十一月十日前後這一刻，很像「四巫日」般，很多大事正好撞在一起，一是美國總統大選，現在的情勢看起來川普落敗，拜登勝選，但美國可能進入較長的司法訴訟，股市出現不確定狀態，但這一段期間，美股呈現全面大漲走勢；二是美國大選後一周，輝瑞藥廠突然宣布專門治療肺炎疫情的疫苗研發成功，具有九成以上的療效，這個驚天大發明，像是瘟疫得到解藥一般，給這個世界重新帶來希望，於是全球金融市場出現豬羊變色的景象。

疫情以來，遠距、居家視訊、新經濟衍生的平台經濟成為時代主流，資本市場也繞著這個旋律在跳動，在這段疫情席捲全世界期間，大家看見台股出現不少飆股，例如與視訊有關的如聰泰從四九．五元漲到三七六元，圓展從十六．○五漲到一五八元，圓剛從八．一漲到八五．四元，東碩從十四．六漲到八六．一元都是代表作。

而生技股快篩檢測的普生、瑞基、金萬林都是瞬間變飆股，還有口罩、額溫槍等防疫物資股，如恆大、南六、康那香、敏成、豪展、泰博、熱映都成了市場焦點，像普生在很短的時間內從五．七一元大漲到二七八元，瑞基也創下四三五元驚人天價，恆大炒到二一六元，市場一度傳出明年ＥＰＳ可達一○○元，輝瑞疫苗出來，把大家的疑慮解除不少，瞬間市場重返解封的新憧憬。

這兩天，大家看到美國的新經濟股下跌都很慘烈，十日美股出現十分顯著的豬羊變色景象，Nasdaq的科技股均下跌，道瓊成分股除了微軟外大多數上漲，這當中像阿里巴巴下挫八．二六％，市值幾乎蒸發了一千億美元，半導體也成了重災區，台積電ＡＤＲ從九二．四八美元跌到八七．六六美元，Nvidia連續兩天重挫，ＡＭＤ也下跌六．一七％，Amazon跌幅也不輕，反而是慘跌很久的航空、郵輪、酒店股表現出色，像波音一口氣漲到一八八．六九美元，台灣慘跌的駐龍、豐達科都漲停回應，酒店、餐飲的王品、美食、雄獅都紛紛大漲。

市場預期疫苗可望使全球交流恢復正常，於是油價出現顯著的上漲，很多在疫情中備受壓抑的「慘業」，如今紛紛大翻身，這個情勢會不會使疫情中受到拉升的個股出現較顯著的下跌？值得進一步觀察，我們以Zoom及Peloton來當指標。

疫情受惠股紛回檔

疫情中開啟視訊會議的巨大商機，最大受益者是Zoom，股價從六○．九八大漲到五八八．八四美元，九日輝瑞疫苗宣布研發成功，Zoom的股價大跌八六．八七美元，大跌十七．三七％，十日又下跌三七．二三美元，跌幅是九．○一％，從最高的五八八．八四跌到三六六．二八美元，幾個交易日下跌三七．八％。另一家是線上健身的Peloton（PTON）在九日一天暴跌十五．二四％，股價從一三九．七五美元下測到九四．一二美元。而輝瑞股價一度衝到四一．九九美元，這兩天激情過後又回到三八．四六美元，疫苗出爐，像波音等原來受壓的「慘業」，如今期待出頭天，而大漲的疫情受惠股紛紛在這個地方回檔，台灣最具代表性的電動自行車概念股如巨大、美利達、桂盟都在此刻交出好成績，股價反而大跌。

除了這兩大變數，十一月十日前後有兩個重點，一個是十月營收，這是第四季業績的前瞻，從台灣出口的表現來看，十月出口三二二．三億美元，比去年同期成長十一．二％，這是一個非常好的數字，這當中以半導體為主的零組件出口一二九．七億美元，是歷史單月次高，台積電十月營收一一九三億，比九月的一二七五．八四億略少六．五％，顯然華為的拉貨停止，稍微影響台積電營收，但也可以看出台積電少了華為這個大客戶，營收受到影響沒有很大。聯發科九月營收三七八．六億，十月降為三○四．三八億，減少十九．六％，聯發科受到衝擊比台積電大，反而聯電從一四五．三億略升到一五二．八億元，半導體產業對台灣出口影響力大。（全文未完）

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先探投資週刊2117期

(中時新聞網)