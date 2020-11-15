一場疫情打亂全球供應鏈，加上華為禁令前大量囤貨電子關鍵零組件，使得蘋果iPhone 12電源管理IC、快充IC等大缺貨，相關廠商也急單湧現。除了電子業之外，運動紡織與汽車零組件廠商也因疫情關係壓低庫存，如今隨著疫情和緩與傳統旺季來臨，紛紛加開產能，滿足客戶需求。

隨著美國總統大選暫告一段落，再加上年底消費旺季來臨，促使許多電子零組件如電源管理ＩＣ、快充ＩＣ、面板驅動ＩＣ等出現大缺貨，造成相關業者急單湧現。除了電子業之外，戶外運動機能成服飾、汽車零組件等廠商也因疫情關係，相關供應鏈壓低庫存，近期也出現回補拉貨潮。日前開賣引發市場搶購的蘋果iPhone 12，近來也面臨到電源管理ＩＣ的短缺困境；主要是因對手華為趕在美國封殺禁令前大量囤積晶片，讓本來就因疫情干擾供應鏈而短缺的晶片更加吃緊。

此外，此次iPhone 12已不再隨機附贈充電器，引爆全球Type-C快充充電器買氣，支援Type-C及20W快充ＩＣ大缺貨，國內已完成Type-C及20W快充ＩＣ開發的業者仍在少數，而要經過各家手機廠、或聯發科及高通等手機晶片廠認證通過，目前僅有偉詮電、天鈺、通嘉、創惟、鈺創等幾家業者。其中，偉詮電USB PD控制晶片WT6633P順利獲得高通QuickCharge 5認證，並導入國際一線手機大廠手機充電器。高通Quick Charge 5是針對智慧手機提供一○○Ｗ以上充電功率的快充技術，可以幫助使用者手機快速充電，從○％充電至五○％電量僅需五分鐘。

偉詮電受惠USB PD需求強勁

受惠USB PD控制晶片出貨暢旺，偉詮電第三季營收達七．二億元，創下單季歷史新高，加上業外轉投資收益挹注，稅後淨利達一．四九億元，優於去年同期，ＥＰＳ達○．八五元，累計前三季ＥＰＳ○．九九元。此外，新開發三二位元的低功耗微控制器（MCU）產品，本季開始小量出貨，加上主力產品USB PD控制晶片維持高檔，第四季業績可望優於去年同期。

進入旺季 櫻花營運看俏

因疫情關係與雙十一購物節，帶動中國家電需求強勁，尤其在宅經濟發酵之下，廚房小家電與掃地機器人銷量更是驚人，激勵中國家電相關個股今年以股價均出現大漲走勢，像是生產掃地機器人的科沃斯股價暴漲二．六倍、全球咖啡壺代工大廠新寶股份也大漲二倍。此外，受惠於中國房市復甦，促使空調、洗衣機、冰箱等白色家電銷量從第二季開始也逐步回溫，另外，廚房家電如抽油煙機、瓦斯爐等銷量也表現不錯。國內廚具設備龍頭櫻花，受惠高毛利智能產品銷售持續成長，以及淨水器新品市場反應熱絡，挹注第三季ＥＰＳ達一．○六元、年增約二成，創下同期歷史新高。

第四季已進入傳統廚衛銷售旺季，但去年第四季受政府節能補助激勵，熱水器及瓦斯爐銷售大幅提升，預期今年第四季廚衛電銷售將回歸正常銷售水準。至於整體廚房部分，上半年受疫情影響，加上缺工缺料，部分建案延至第四季完工，預期第四季廚具建案營收將可超越去年同期，法人預估今年ＥＰＳ挑戰三．五～三．七元。櫻花目前本益比約十三．八～十四．六倍，相較於同業如日本林內公司二四倍、中國杭州老闆電器二五倍，顯然櫻花投資評價並未被高估，加上櫻花過去四年平均配發現金股息二．五元以上，換算殖利率約五％，具備下檔防禦支撐。

中國車市回溫 胡連季獲利暴增

同樣是第四季為傳統旺季的空調壓縮機大廠瑞智，第三季因中國空調市場競爭激烈及從七月一日起實施空調能效新國家標準，中國空調客戶積極促銷，造成價格下跌，影響毛利率表現，所幸整體獲利表現仍優於去年同期，累計前三季ＥＰＳ達一．一三元，較去年同期微幅成長。第四季是空調及乾衣機壓縮機外銷歐美市場旺季，十月營收明顯回升，依照前十月出貨情況研判，今年銷售台數有望超越一九年一八二三萬台，法人預估今年ＥＰＳ挑戰一．五元。目前股價自低檔緩步突破年線，技術指標轉強，後續可望挑戰前波高點二一．九元。

此外，第四季向來是汽車產業的傳統旺季，不論是ＯＥＭ或是ＡＭ汽車零組件廠商均步入營運高峰。儘管今年前三季受疫情影響，但中國車市從四月開始明顯開始回溫，對於中概汽車組件廠商如同致、胡連、英利ＫＹ、江興鍛、麗清、皇田、宇隆、智伸科等營運挹注一股暖流。以生產車用連接器的胡連，主要客戶為比亞迪、吉利、長安等中國一線自主品牌車廠為主，近來比亞迪、吉利汽車與長安汽車股價均創下歷史新高或波段新高，除了反映新車銷量逆勢成長之外，各家車廠也積極投入新能源車發展。因歐洲疫情二度爆發，車用供應鏈復工仍將受影響，據供應鏈指出，過去銷往亞洲車種但零件由美歐廠商供應的料件，自今年第二季起加速轉往亞洲移動，胡連也接獲不少新開發案，年底前研發產能供不應求，墊高未來量產的動能。

因應全球汽車從燃油車轉型的趨勢，胡連近年也從傳統機構件，加速布局新產品，其中用於影音系統的乙太網路連接器，已在吉利兩款車種量產，因吉利有朝跨車種共同開發平台的趨勢，該產品有機會擴大在吉利車種滲透率。受惠於中國車市回溫，以及產品組合優化，胡連第三季營收優於預期，毛利率更一舉衝上三八．二％較去年同期大幅成長，稅後淨利達一．六億元，年成長七一％，ＥＰＳ達一．六元，一舉超越上半年獲利總和，累計前三季ＥＰＳ 二．六元，優於去年同期二．五五元。展望第四季進入傳統旺季，十月營收跳升至三．八二億元，創今年以來新高，第四季營收可望挑戰十一億元，法人估今年ＥＰＳ上看四．五元。

此外，機能布料大廠儒鴻，目前成長動能來自居家休閒、瑜伽以及慢跑等產品，主要客戶包括Nike、Adidas、Lululemon等。受惠於遞延訂單回流，加上毛利較高秋冬裝出貨進入高峰，第三季稅後淨利十二．五二億元，年成長五．一％。快速反應市場需求，一向是儒鴻營運強項，公司已從布料端更新設計主軸，推出親膚性更高、輕薄、機能、排汗透氣為主的布料，目前訂單能見度已看到明年上半年。第四季為高毛利針織布旺季，配合匯損控制良好及低折舊費用持續支撐毛利率，下游品牌及通路商狀況良好，本季營運可望維持高檔。在需求強勁下，目前無論布廠、成衣廠的稼動率都維持滿載，外包也回到正常水準，印尼擴產計畫也如期進行中，預計明年第二季完工、第三季投產，第一期將新增成衣月產能一二○～一四○萬件，將增添明年營運成長新動能。

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先探投資週刊2117期

(中時新聞網)