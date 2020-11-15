綠蔭扶疏的中山北路，是台北市交通的重要骨幹，位於3段東側的高檔台日餐廳前，總可見不少高級轎車載來衣著光鮮的食客。熱鬧的街景對映著西側隱身在撫順公園後的大同公司經營大樓，彷彿遺世獨立，難以想像就在幾天前，這裡剛經歷了一場重大變革。

「民國7年創辦人創業的時候，中山北路1段到4段圓山這麼長的一段路，總共就20棟建築，其中19棟都是住家，只有這1棟商業大樓，其他都是稻田。」大同公司榮譽董事長林郭文艷在經營權易主後，首度接受專訪，仍不忘細數這家老公司早年的風光。創辦人林尚志以「協志商號」從事營造業起家，再轉進鐵工業；1942年第2代的林挺生接班，除了興學也開始發展家電、重電事業，形成今天大同集團的輪廓。

但第3代林蔚山的接班，卻似乎從一開始就充滿波折，也讓從美國留學歸國後就嫁給林蔚山、進入大同擔任林挺生祕書的林郭文艷，很快就從配角變成外界注目的焦點。陸續接掌大同多家子公司後，又先後擔任大同執行副總經理、總經理，乃至2017年林蔚山因通達案入獄，她接任大同董事長，「大同武則天」、「最強媳婦」等封號也隨之而來。

學霸進豪門 任務使命必達

其實，林郭文艷從小就被教育「長輩交代使命必達」，母親郭林碧蓮是高學歷，林郭文艷也被要求成為學霸，初中到大學都是第一志願，更頂著美國馬里蘭大學經濟學碩士的光環嫁入林家。一直到進入職場，擔起企業經營重任，林郭文艷仍不脫「好學生」的氣質，「謹言慎行不能犯錯，喜歡找資料研究題目，不喜歡有什麼事她不懂或不知道。」一位部屬形容。

好學生多有高度自制力，林郭文艷不僅對外喜怒不形於色，也是標準的嚴以律己。在大同工作40年，極少休假，凡事都是大同優先。為了控制體重，她對自己的飲食要求極為嚴格，除了定食定量，也滴酒不沾；碰到難以抗拒的甜點，「例如一片派，就切邊邊一角嘗一小口，」林郭文艷說，「一定要有紀律。」

熟識大同林家的企業界人士透露，林挺生相中這個媳婦，除了因為兩家是世交，也因為深知自己長子的個性優柔，所以特地為他物色一個能幹的賢內助，還帶在身邊親自指導。而林郭文艷對於林挺生傳下來的事業，也確實兢兢業業經營著。

(中時新聞網)