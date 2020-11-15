日前一名7旬老翁吃下變苦的絲瓜腹瀉數日，經急救後確定為「葫蘆素中毒」所致，新聞一出令民眾驚訝，沒想到平常大家所認知營養豐富的絲瓜竟會引起這麼大的問題。毒物專家招名威教授表示，其實葫蘆素不僅存在於絲瓜中，許多常見的食材也都會有，雖不用過度恐慌，但也要多加留意。

葫蘆素不僅存在於絲瓜中，許多常見的食材也都會有。(圖/今健康提供)

葫蘆素不只存在於瓜類 這些食材有苦味就別吃

招名威教授表示，葫蘆素一般而言廣泛被認為出現在葫蘆科的植物當中，常見食材如絲瓜、南瓜、小黃瓜、冬瓜、西瓜、哈密瓜等瓜類。不過其實像是日常生活中常吃到的花椰菜、高麗菜、大白菜、小白菜、白蘿蔔、紅蘿蔔等十字花科也都含有葫蘆素的存在。另外食材較少見的像是秋海棠科、離水花科、毛莨科、薔薇科也都會有。

該案例所吃到苦味正是出自於葫蘆素，這種成分在尚未發育成熟的植物當中含量較高，也因為帶有苦味，動物嗅覺感知到便也不會食用，可說是植物在自然界中天然的保護機制。

葫蘆素會造成人們腸胃不適等狀況。(圖/今健康提供)

葫蘆素微量影響食慾 重則上吐下瀉影響健康

葫蘆素對於前述這些植物而言是一種保護機制，換言之，對於人類及動物而言就可能帶來負面的影響。招名威教授表示，隨劑量不同，食用者輕則覺得苦澀、口感不佳、吞嚥困難等，較嚴重一點就容易出現如案例的腸胃不適、上吐下瀉等情況。而人體有約７成左右的免疫力存在於腸道中，不斷的嚴重腹瀉也可能間接影響到腸胃及人體健康。

葫蘆素微量影響食慾，重則上吐下瀉，嚴重影響健康。(圖/今健康提供)

日前也有國外新聞報導，民眾因吃下帶有苦味的南瓜，過數日之後出現嚴重掉髮的情況，雖目前原因還有待研究，前因後果也有待證實，但確實這樣的案例及專家指出種種對人體的負面影響，民眾不容忽視。

避免葫蘆素中毒 留意不明苦味及食材品質

綜合前述所敘述的，招名威教授也提醒，在挑選前述這些食材的時候，應選擇信譽度高、有相關認證的店家會更有保障。

在食用時候應當留意不明的苦味，特別是近年來人們注重養生，許多人會自行栽種食材，這樣的情況下就很有可能誤食發育尚未成熟的植物，即便發育良好、外觀看似不錯，但實質上也還是有尚未完全發育的可能。據媒體報導，本次案例的老翁就是自行栽種絲瓜。

除此之外，其他不論食用的食材為何也都要注意，除了苦瓜等其他本身就自帶苦味的食物外，一般情況下出現非正常的苦味是一種的警示，代表該食材已不宜食用，例如本文所討論的葫蘆素，或是發霉、食物變質等也都常見會出現苦味。因此若在正常情況下出現不明的苦味，都應盡量避免食用，以避免影響到身體健康。

若是覺得食材出現不正常苦味就不要再吃，若是已經吃下肚，可視情況緊急處置。(圖/今健康提供)

不慎誤食非正常苦味食物 喝牛奶稀釋留意身體狀況

若民眾真的不慎吃下了有非正常苦味的食物時，招名威教授建議，當下應立即停止繼續食用該食物，並留意身體的後續情況。而當下若情況允許，也可以多喝些牛奶或白開水作稀釋。若出現較嚴重的不適情況就應盡早就醫檢查為佳，以避免間接引起更嚴重的健康問題。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)