蘋果（Apple）iPhone對比Android手機來說略為高昂的定價，與比較封閉的生態系讓不少慣用Android系統的消費者，覺得難以入手。線上統計網站Statista在十月份公佈了iOS支援年限的統計表，一張圖就說明了蘋果到底有多佛心，iPhone到底有多耐用！

基本上，蘋果曾經在官網的「Apple 如何進行其產品溫室氣體生命週期評估？」網頁中公布，他們認為iOS裝置的使用期預估是三年。但是對比目前實際市場上的情況，一支iPhone使用超過三年的果粉，事實上很常見。究竟為什麼iPhone能支撐這麼長的使用年限，其中也跟他們近年來逐漸放大iOS支援期間有關。

根據Statista統計iOS自從2007年發表至今針對iPhone提供的支援來看，蘋果最長針對單一款式的iPhone提供最長達6年的支援（iPhone 5s、iPhone 6s/6s Plus、iPhone SE)，其中（已）提供5年支援期的也不在少數，包含iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 6/6 Plus、iPhone 7/7 Plus都有這樣的福利。能否可支援最新系統，是不少果粉決定是否升級手機的關鍵因素之一，因此就此角度來說，蘋果iPhone的最長壽命嚴格來說可長達6年，對比Android陣營來說多以2~3年為系統支援週期來說，簡直是太令人心動的福利了。

Statista網站統計iOS支援年限，針對單一機種最長達6年。（摘自Statista網站）

蘋果iPhone 12系列已在11月13日全線開賣，螢幕從5.4吋至6.7吋，通通支援5G。造型復刻了iPhone 4的方正設計，勾起不少資深果粉的回憶。如果想要在iPhone上體驗最新的攝影能力與5G連網性能，入手iPhone 12系列是最推薦的選擇。

(科技)